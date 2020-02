Útoky na Vondráčkovou? Tohle už Plekanec a Šafářová vyloženě přehnali!

Vondráčková se Šafářovou moc dobré vztahy nemají, respektive nemají žádný vztah. Přeci jen, tenistka odvedla manžela a otce od rodiny a to jí Lucie asi jen tak neodpustí.

Šafářová si je ale dobře vědoma, že už Tomáše má omotaného a její pozice je neohrozitelná. O to více si vítězství užívá a ráda dává jejich vztah všem na obdiv.

Nedávno nechala fanoušky nahlédnout do jejich domácnosti. Plekanec tam usilovně montoval poličky do garáže a vypadá to, že oba věnují veškerou energii do zdokonalování jejich hnízdečka. Po práci se hokejista dočkal piva a teplé večere, vše samozřejmě jeho milenka zdokumentovala. Náš zdroj tvrdí, že to je od tenistky jisté poselství pro Vondráčkovou!