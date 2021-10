Tomáš Plekanec ruku v ruce s Lucií Šafářovou: První záběry ze svatby budí dojetí

Zdroj: David Malik - CNCenter A.S. / CNC / Profimedia

Od samotných příprav i následného obřadu se novomanželům Tomášovi Plekanci a Lucii Šafářové podařilo jejich svatbu bravurně utajit a až do oficiálního oznámení nikdo kromě zúčastněných netušil, že k ní vůbec došlo. Manželé prozatím zůstávají potichu a svůj velký den nijak nekomentují a vyjma jediných dvou fotografií ani neměli potřebu ukázat, jak si velkou slávu užili. Někteří z hostů nyní ovšem dali všem možnost nahlédnout do konání letošní svatby roku!

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec po dlouhých měsících spekulací konečně oficiálně stvrdili svou lásku a před zraky svatebních svědků a hostů si řekli své „ano”. Krásný obřad se od začátku snažili udržet v absolutní tajnosti, a to zřejmě proto, aby se vyhnuli nevyžádané pozornosti médií, která by jejich velký den mohla zkazit. A jejich snažení se skutečně vyplatilo, neboť kromě dvojice samotné, hostů a organizátorů o svatbě vůbec nikdo nevěděl. Novomanželé pak o uzavření sňatku informovali až prostřednictvím sociálních sítí, kde zveřejnili jediné dvě fotografie s jednoduchým a výstižným popiskem „Ty a já napořád”.

První záběry

I když se manželé snažili detaily svatby držet pod pokličkou, nyní některé z nich začínají vyplouvat na povrch. Teď se dokonce objevilo i první video z veselky. Novomanželé Tomáš Plekanec a Lucie Šafářová na něm procházejí ruku v ruce koridorem svatebčanů, kteří jim tleskají a radují se z jejich lásky. V pozadí pak hraje známá píseň od skupiny Beatles s názvem All You Need Is Love. Vzhledem k tomu, že jsou Tomáš Plekanec a Lucie Šafářová oba uznávanými sportovci, není divu, že video zveřejnil na svém Twitteru právě Český olympijský tým.

Klasická hostina a známá kapela

Po obřadu se hosté a manželé přesunuli na hostinu, které probíhala v naprosto tradičním duchu. Plekanec ani Šafářová zřejmě nechtěli při výběru svatebního menu nijak experimentovat, a proto vsadili na osvědčenou klasiku. „Klasická svíčková a vývar a jako zákusek byl svatební dort,” uvedla v rozhovoru pro Blesk organizátorka svatby Blanka Červenáková.

Hostinu následovaly tanec a zábava. Na svatbě hrály kapely Mirai a Kanci paní nadlesní. „A přišla i chvíle, kdy hrály spolu dohromady. Všichni si to náramně užili,” prozradila ještě organizátorka.