Detaily z tajné svatby: Tomáš Plekanec se oženil v horách, hrála i známá kapela

Hokejista Tomáš Plekanec a tenistka Lucie Šafářová si před několika dny konečně řekli své „ano”. S radostnou zprávou se ovšem s veřejností podělili až nějaký čas poté. Veselka probíhala v utajení a ani s odstupem času dvojice průběh obřadu a následné hostiny nijak nekomentovala. Sama organizátorka svatby však byla mnohem sdílnější.

Pár tvoří již několik let, společně vychovávají dceru Leontýnku a v loňském roce se zasnoubili. Zpočátku si ale vůbec nebyli jisti tím, kdy se svatba kvůli pandemii koronaviru uskuteční. Teď konečně přišel ten správný čas. Hokejista Tomáš Plekanec a tenistka Lucie Šafářová se totiž vzali. Novomanželům se jejich velký den podařilo skvěle utajit. Do jejich oznámení na sociální síti drtivá většina jejich fanoušků a možná ani blízkých neměla o veselce nejmenší tušení.

Svatbu tajili rok

Hlavní organizátorkou svatby byla Blanka Červenáková z agentury Svatby s příběhem a je to právě ona, komu se podařilo veselku zahalit rouškou tajemství. „Obklopila jsem se lidmi, kterým důvěřuji. Přesto mi teď dochází, že nejen oni, ale i personál, floristé, prostě všichni se udrželi. Nikdo nevzal tajně mobil, aby poslal do světa byť jeden jediný snímek. Volají mi známí a gratulují mi, že jsem dokázala utajit svatbu roku. Celý rok jsme to tajili, i kvůli covidu se měnily lokace,” nechala se organizátorka slyšet v rozhovoru pro Blesk.

Přestože šlo bez nadsázky o svatbu roku, Plekanec ani Šafářová se nepouštěli do žádného experimentování a při hostině vsadili na tradiční pokrmy. „Klasická svíčková a vývar a jako zákusek svatební dort. K tanci novomanželům zahrály kapely Mirai a Kanci paní nadlesní. A přišla i chvíle, kdy hrály spolu dohromady. Všichni jsme si to náramně užili,” popisovala Červenáková průběh svatby.

Magický okamžik

Svatba Tomáše Plekanec a Lucie Šafářové se uskutečnila v horách nad přehradou v Horní Bečvě. Takřka celý den počasí dvojici nepřálo, když pak ale během obřadu došlo na nejdůležitější část, stalo se něco takřka zázračného. „Zatímco celý den bylo pošmourno, ve chvíli, kdy začal obřad a Tomáš s Lucií si říkali ‚ano’, vysvitlo slunce,” radovala se z krásné svatby ještě organizátorka.

