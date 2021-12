Tomáš Plekanec syny mít na Vánoce nebude, dohoda s Vondráčkovou zní jasně

Zdroj: Profimedia

Tomáš Plekanec má ze vztahu s Lucií Vondráčkovou dva syny ve střídavé péči. Kromě toho hokejista vychovává s aktuální manželkou Lucií Šafářovou dceru Leontýnku. Letos bude mít děti na Vánoce Vondráčková. Jaké má tedy hokejista plány na svátky?

Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková se na péči o syny nemohli dlouho dohodnout. Exmanželé vedli dlouhé měsíce ostrou rozvodovou bitvu a dohadovali se ohledně majetku i dětí.

Zpěvačka původně chtěla zůstat v Kanadě, to si ale Plekanec nepřál. Nakonec se hokejistovi podařilo vyhrát soud a Vondráčková se s dětmi musela vrátit po letech do České republiky.

Po dlouhých tahanicích se podařilo Plekancovi a Vondráčkové najít společnou řeč a syny si pravidelně střídají. Minulý rok měl chlapce na Vánoce hokejista, a proto letos odjíždí s manželkou a dcerou do Brna.

Dodržujeme vánoční tradice

Tomáš Plekanec krátce po rozchodu s Lucií Vondráčkovou představil veřejnosti svou novou partnerku, tenistku Lucii Šafářovou, kterou si letos vzal za manželku. Sportovní pár vychovává dvouletou dcerušku Leontýnku.

Ze slov Šafářové to vypadá, že vztahy s bývalou manželkou Plekance se pomalu zlepšují. "Loni jsme měli kluky my, letos je má druhá Lucie," řekla tenistka webu Super. s tím, že plánují s Plekancem rodinné Vánoce. "Budeme u mé rodiny v Brně. Bude s námi i Tomášova maminka. Těším se, že si zazpíváme koledy, dodržujeme vánoční tradice. Moc se těším," dodala sportovkyně.

Na drahé dary si ale prý Plekanec ani Šafářová příliš nepotrpí. "Není materiální člověk, dopřáváme si spíš zážitky, že někam letíme na víkend nebo jdeme na pěkný koncert," tvrdí Šafářová.

Před Vánoci oslava narozenin Leontýnky

Pár dní před Vánoci oslavili Plekanec a Šafářová druhé narozeniny jejich dcery Leontýny. Tenistka se netají tím, že ji mateřství velice naplňuje.

"Dnes jsou to 2 roky, co nám přišla do života! Ukázala mi, co je to opravdu milovat a jaké je největší štěstí v životě. Děkuji za každý den, který tě máme. Často je to jízda o nervy, nikdy se nenudíme a často smějeme. Těším se na další dobrodružství, které nám život přinese," napsala pyšná maminka k fotce malé oslavenkyně.

