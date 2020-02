Einstein na ledě? Překvapivé vzdělání hokejisty Tomáše Plekanece

Hokejista Tomáš Plekanec má teď plnou hlavu miminka s Lucií Šafářovou, že to až vypadá, jako by ani neřešil rozvod s Lucií Vondráčkovou, se kterou žíl několik let v Kanadě. Málokdo ví, co dělal předtím, než se odstěhoval do Ameriky a než potkal stále ještě jeho ženu.