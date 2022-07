Tomáš Plekanec vzpomíná na start své kariéry, plno věcí v ní ovlivnily ženy

Zdroj: Profimedia

Český hokejový útočník Tomáš Plekanec zavzpomínal na začátky své hokejové kariéry. Před jednadvaceti lety ho draftovali do NHL, poté odehrál v zámoří více než tisícovku zápasů.

Úspěch v Kanadě

Svou kariéru odstartoval na Kladně v roce 1998, draftování přišlo o tři roky později. První tým, ve kterém působil v nejsledovanější hokejové soutěži světa, byl Montreal Canadiens. V počátku se ale spíše objevoval hlavně v AHL, což je předstupeň slavné NHL, v té si zahrál svůj první zápas na silvestra roku 2003, na svou první branku si počkal až do roku 2005. V NHL trávil většinu své kariéry, zpět do České republiky se vrátil v listopadu 2018, tehdy hrával střídavě za Kladno a brněnskou Kometu. Během své kariéry byl významnou oporou reprezentačního mužstva.

Osudový zvrat

V červnu 2011 se oženil se zpěvačkou a herečkou Lucií Vondráčkovou, o rok později přišel na svět syn Matyáš a v roce 2015 syn Adam. Lucie i synové s ním žili v Kanadě, kde hrál a byli mu oporou. Zpěvačce se tam zalíbilo tak, že i když se s Plekancem schylovalo k rozvodu, chtěla tam za každou cenu se syny zůstat. „Těžká série v play-off s Duklou, ale nejcennější vítězství už letos mám. U soudu v Kanadě se podařilo vyhrát a moji synové se vrátí do Česka. Děkuji právníkům, především pak Lence Radoňové, za skvělou práci. Bez ní bych tento příspěvek nemohl napsat. Ještě na podzim to totiž vypadalo, že pokud chci vidět vlastní syny, budu se muset stěhovat do zámoří. Soud rozhodl a hra na kanadskou rodinu skončila,“ uvedl tehdy na svých sociálních sítích Plekanec.

Souboj Šafářové s Jágrem

Už při bouřlivém rozvodu mu byla oporou jeho současná žena tenistka Lucie Šafářová. Ta s humorem přiznala na sociálních sítích, že když se Plekanec rozhodoval, kde bude v Česku hrát, lákala ho do Brna. Na Instagram tehdy umístila příspěvek ve kterém znělo: „Já jsem pro Kometu, ale s 68 to bude těžký boj.“ Jágrovi do úst vložila větu: „S Kometou běž do pr…“ Jak sama přiznala, humor je jí i jejímu partnerovi opravdu velmi blízký. "Rádi se hecujeme a děláme si ze sebe srandu, o tom život je, nebrat ho příliš vážně," uvedla pro eXtra.cz.

Z Brna tenistka pochází a když zrovna nelítala po světě, vždy se tam i vracela. Plekanec v Brně odehrál několik úspěšných sezón, do Kladna se ovšem vrátil v roce 2020, poté co onemocněla jeho maminka, chtěl jí být nablízku.