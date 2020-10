Z Rosického je čtyřicátník! Zůstal věrný jedné ženě a vypadá pořád jako zamlada

Před třemi lety skončil ve Spartě, ale neopustil ji. Pouze se přemístil do kanceláře sportovního ředitele, kde se musí vypořádat s novými výzvami. Do Sparty přišel ještě jako dítě, a to jen kvůli staršímu bráchovi Jiřímu. Za jeho úspěchem stojí talent a podmínka jeho otce. Jako kdyby nešlo věřit tomu, že Tomáši Rosickému už je čtyřicet.

Na Letné chtěli tehdy jeho bráchu, ale jejich táta řekl, že půjde jen, když se přidá mladší Tomáš, a tak se také stalo. „Jako malej jsem vzhlížel k bráchovi a nikdy jsem se nebál soubojů s většími. A Spartě jsem se nakonec docela vyplatil,“ řekl Rosický Blesku.

Úspěšný pro něj byl zejména rok 2001, když šel z Letné do Dortmundu za 504 milionů korun a stal se nejdražším hráčem bundesligy. Jeho dlouholetou partnerkou byla modelka Radka Kocurová, ze které později udělal Rosickou. Společně vychovávají syna Tomáše.

Teď je hlavně mámou na plný úvazek a modeling už ji nezajímá. „Modelingu se už nevěnuji, je to spíše výjimka, že mě lidé vidí na přehlídce,“ svěřila se kdysi Radka iDnesu.

S manželkou si přejí další dítě

„Moderování mě moc bavilo, ale zatím návrat neplánuji. Spíš si užívám chvíle v kuchyni. Vaření mě neskutečně chytlo a snažím se tomu věnovat na vyšší úrovni,“ podotkla s tím, že před kamerou je to to pravé.

Rosická spíš ale čeká, co jí spadne do klína, než aby něco plánovala. „Nerada plánuji, to bych si spíš nechala pro sebe a uvidí se. Stejné to je i s dětmi. S manželem Tomášem si přejeme dalšího chlapečka nebo holčičku, ale necháváme to na náhodě,“ dodala.

Rosický by si jistě přál chlapce, jelikož holčičku by k fotbalu asi nedonutil. U malého Tomáška už se mu to podařilo. „Můj junior chodí k nám na vesnici kopat dvakrát týdně. Jsem rád, že má o fotbal zájem a baví ho to. To je pro mě to hlavní,“ řekl Rosický v rozhovoru pro sparťanský Youtube kanál.

Sparta je pro něj opravdovou srdcovkou

„Se skladbou týmu jsem teď spokojený, všichni táhnou za jeden provaz. Ale samozřejmě se bude dlouhodobě vyvíjet,“ chválí Spartu Rosický dle České televize.

„Děkuju za trpělivost a skvělou podporu, Sparťani! Celé léto vnímáme, kolik energie věnujete supportu kluků na hřišti i realizačního týmu,“ chválí také příznivce fotbalového klubu na Instagramu. Sparta je pro něj zkrátka srdeční záležitostí a vždycky bude.