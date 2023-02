Třeštík toužil po Evě Decastelo už před 20 lety, sbalil mu ji ale Ruppert

Zdroj: Profimedia

Tomáš Třeštík se po rozchodu s manželkou Radkou až po uši zamiloval do Evy Decastelo, se kterou randí od minulého roku. Fotograf nyní přiznal, že si na moderátorku dělal zálusk již před mnoha lety, tehdy mu ale krásku vyfoukl hvězdný hudebník.

Po rozchodu se spisovatelkou Radkou začal Tomáš Třeštík chodit s dvojnásobnou maminkou Evou Decastelo, které se též rozpadl vztah s manželem, scénáristou Reném.

Třeštík a Decastelo nejprve svůj vztah před veřejností bedlivě tajili, poslední měsíce už se ale svou láskou netají a naopak sdílejí s fanoušky zamilované momentky. Hrdličky se před nedávnem vrátili ze společné dovolené v Ománu a jak je vidět, jejich vztah jen vzkvétá.

Ačkoliv spolu dvojice randí teprve od loňského roku, z branže se tihle dva znají téměř čtvrt století, jak přiznal Třeštík v rozhovoru pro Idnes. "Evu znám dvaadvacet let. Potkali jsme se kdysi na nějakém natáčení. Já jsem tam fotil a ona myslím dělala produkční. Kroužil jsem kolem ní, hrozně se mi líbila, ale nikdy by mě nenapadlo, že by si mě vůbec třeba všimla. Zpětně ale říká, že mě tam zaregistrovala. Ale tehdy tam byl i Matěj Ruppert z Monkey Business. Měl větší tah na branku a tehdy to zkrátka zprodukoval o trochu líp než já," zavzpomínal fotograf. S Decastelo se prý navíc dál stýkal pracovně, trvalo ale poměrně dlouho, než přeskočila jiskra.

Dětí už mám akorát



"Znali jsme se. Už před deseti lety jsem ji tady fotil na balkoně. A až časem po letech si to takhle sedlo dohromady. Osud to nebyl, byl to Instagram," prozradil Tomáš Třeštík, jak došlo ke sblížení s Evou Decastelo.

Do společných potomků s moderátorkou se ale hvězdný fotograf zatím rozhodně nežene. "Nechci mluvit za Evu, ale já mám pocit, že mám dětí tak akorát a sám jsem hlavně takové velké dítě. Takže Eva má teď o dítě navíc a myslím, že i ona toho má takhle až dost," sdělil Třeštík se smíchem zmíněnému webu. I když našel nový vztah, s manželkou Radkou stále udržuje velice přátelské vztahy.

"Radka je bezvadná ženská a já jsem hrozně rád, že jsme se potkali a že spolu máme dvě úžasné děti. Myslím, že se nám podařilo to nějak racionálně ukončit bez velkých emocí. Radka si pořídila byt tady za rohem, takže je to praktické. Snažíme se být dobrými rodiči, i když už nejsme partneři. Já ji mám dál moc rád a doufám, že i ona mě," uzavřel.

Třeštík a Decastelo se znají přes dvacet let