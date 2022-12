Nečekané vyznání Tomáše Třeštíka: Místo Decastelo opěvoval svou ex Radku

Zdroj: Profimedia

Tomáš a Radka Třeštíkovi minulý rok oznámili rozpad jejich manželství, přesto ale i po nevydařeném vztahu mají mezi sebou velice přátelské vztahy. To dokázal i fotograf tím, že na Instagramu připomněl fanouškům svůj svatební den se spisovatelkou a připojil k tomu i dojemné vyznání.

Tomáš Třeštík už sice několik měsíců randí s moderátorkou Evou Decastelo, na svou manželku Radku ale nezapomíná a skrze sociální sítě dává fotograf jasně najevo, že mezi nimi stále panují skvělé vztahy.

"Dnes je to deset let. A stále si myslím, že jsem si tehdy vzal moc prima holku, rád na to vzpomínám a je dobře, že se to stalo," napsal Třeštík ke svatební fotografii s Radkou.

Fotograf se matky svých dvou dětí zastal také nedávno v komentářích, když mu fanoušci psali, že Eva Decastelo je lepší, než jeho manželka Radka. "Vztahy nejsou závody. Radka je skvělá ženská," dal jasně najevo svůj postoj. Za gentlemenské chování sklízí Třeštík u sledujících veliký obdiv.

Domácí pohoda i po rozchodu

"Slovo opravdového muže," vychvalují Tomáše Třeštíka fanynky pod svatebním snímkem. "Pro mě asi nejhezčí ukázání respektu toho druhého, jste bezva chlap, Tome," shodují se lidé, že respekt vůči bývalé manželce i po rozchodu je skutečně v dnešní době velice vzácný a proto odivuhodný.

Srdíčko pod fotkou zanechala také herečka Jana Plodková a vyjádřila tím svou podporu Třeštíkovi.

Fotograf s manželkou Radkou ostatně tráví spoustu společného času také z důvodu, aby jejich děti co nejméně pocítily dopad rozchodu, a to se jim skutečně daří. Třeštík nedávno sdílel momentku kde seděl na gauči po boku svůdné spisovatelky, která byla zahalena pouze do ručníku a něco si četla na telefonu. Ze snímku byla cítit domácí pohoda, kterou jejich syn Jonatán i dcera Ela jistě oceňují.

Radka a Tomáš Třeštíkovi mají i po rozchodu hezký vztah