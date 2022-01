Tomáš Verner bude podruhé otcem, krasobruslař prozradil pohlaví miminka

Zdroj: Profimedia

Tomáš Verner a jeho žena Tammy se pochlubili šťastnou novinkou. Manželé už spolu vychovávají syna Tomáška, který se narodil v září 2020 a nyní do rodiny přibude další člen. Verner si velice přál dceru. Vyplnilo se mu přání?

Tomáš Verner se v pořadu Showtime pochlubil, že se za pár měsíců stane dvojnásobným otcem. S manželkou Tammy už kraslobruslař vychovává syna Tomáše, který se narodil na podzim roku 2020.

"Máme termín na začátku května a uvidíme, jak se bude chtít miminku rychle ven, protože tomuhle se nechtělo, ten šel po termínu," prozradil Verner v Showtimu.

Dvojice dokonce prozradila i pohlaví dítěte. "We're having a boy. Je to kluk," sdělila dvojjazyčně radostnou novinu exotická Tammy, která pochází z Los Angeles a má thajské kořeny. "Chtěl jsem holčičku, moc jsem si ji přál, ale Tammy mi to rozmluvila. Vzpomněla si, jaká byla ona holčička a dcera a na jistá léta, která byla velmi náročná. A říkala, že si mám radši přát dalšího syna," doplnil sportovec svou ženu.

Splněný sen

Verner se netajil tím, že si vždy přál velikou rodinu. Otcovskou roli ovšem odkládal kvůli kariéře, kterou ukončil a nyní působí například v pražských Strašnicích v Akademii Tomáše Vernera a jezdí po republice s muzikálem Sněhurka na ledě.

"Upřímně jsem doufal, že už ve svém věku budu táta od rodiny. Je to komplikované, když máte neustále vztah na dálku. To se rodina těžko zakládá," stěžoval si krasobruslař na rádiu Impuls rok předtím, než se mu jeho sen skutečně splnil.

S Tammy Sutan, která je bývalou thajskou krasobruslařkou, se zasnoubil Verner 10. ledna na Staroměstském náměstí a o šest dní později se dozvěděl, že je jeho partnerka těhotná.

Verner si rodinný život užívá a těší se na druhého syna