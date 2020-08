Verner se tajně oženil a bude táta, před Vondráčkovou dal kdysi přednost muži

Svatba se odehrála v utajení už v březnu. „Svatba proběhla podle plánu 14. března, což tedy bylo hraniční se všemi celostátními bezpečnostními opatřeními, nicméně se odehrála za přítomnosti nás dvou, rodičů z obou stran a dvou svědků,“ svěřil se Verner Blesku.

„Desátého ledna jsem na Staromáku poklekl a požádal Tammy o ruku. Šest dní na to mi oznámila, že čekáme dítě,“ popsal zásnuby Verner, který se stane co nevidět tatínkem. „Nechtěli jsme dělat žádná tajemství. Už asi po druhém ultrazvuku jsme věděli, že to bude kluk,“ radoval se Verner, který má momentálně dilema.

„Jelikož máme až trojjazyčné manželství, potřebujeme trefit jméno, které se dobře vyslovuje v češtině, angličtině a pokud by to bylo možné, tak i v thajštině,“ vysvětluje. Mnohé Verner překvapil. Část veřejnosti si totiž myslela, že je gay.

Spekuluje se o tom po celou dobu jeho kariéry. O jeho vztazích se ženami se toho moc neví. Asi nejznámější byl ten s Lucií Vondráčkovou, se kterou začal chodit v roce 2008. Neměli na sebe ale příliš času.