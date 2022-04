Tomáš Zástěra o románku s Hanychovou: Chtěl bych to uvést na pravou míru

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová se před pár týdny pochlubila, že v reality show Survivor má hned dva bývalé partnery. Jedním z nich je truhlář Adam Raiter a druhý ex dvojnásobné maminky měl být údajně moderátor Tomáš Zástěra. Ten se k románku s Hanychovou dlouho nevyjadřoval, nakonec mu ale došla trpělivost a řekl svou verzi příběhu.

Agáta Hanychová má za sebou celou řadu nevydařených vztahů. Jen od rozvodu s Jakubem Prachařem stihla dvojnásobná maminka vystřídat sedm partnerů, než zakotvila u lékaře Andreje Nikova, se kterým randí od loňského listopadu.

Hanychová se svými četnými avantýrami nijak netají, a když začínala reality show Survivor, pochlubila se, že mezi soutěžícími jsou hned dva její exmilenci.

S Adamem Raiterem randila Agáta minulý rok a tak diváci tápali, kdo je druhý tajemný ex Hanychové a nakonec se ukázalo, že měla na mysli moderátora Tomáše Zástěru. Ten ale označení bývalý přítel rázně odmítá.

Nejsem expartner

Na dávný románek Agáty Hanychové a Tomáše Zástěry se dotazoval Míra Hejda, který si svého kolegu a kamaráda pozval do svého pořadu Limuzína.

"Jeden z článků, který jsem našel, byl o Agátě, kde zmiňovala, že ty jsi jeden z jejích expartnerů," řekl Hejda Zástěrovi, který do té doby o aférce se známou průšvihářkou raději mlčel.

"Aha, já vím, já jsem to zaznamenal. Já nejsem expartner, to bych chtěl uvést na pravou míru. To je tak, to je fakt," vysvětlil Zástěra, který by dle svých slov raději tuto prehistorickou záležitost vůbec nevytahoval.

Agáta to otevřela a já to uzavírám

"Já jsem to nechtěl nijak komentovat, ale pro tebe udělám výjimku. Přece jen jsi se mnou strávil hodně večerů u televize, ale i na sociálních sítích, které spravovala tvoje žena. Takže ti to musím nějak vrátit, a to je tímto způsobem," smál se Tomáš Zástěra, který nakonec Mírovi Hejdovi neochotně na otázku ohledně Hanychové odpověděl.

"Nechtěl jsem to nijak zmiňovat, protože já mám pocit, že někteří lidé se někdy občas chtějí svézt na něčem, co se zrovna děje, komentují to, a tak dále, někdy až zbytečně. Pro mě je to tak dávná minulost, že jsem neměl pocit, že by to někdo otevíral, ale Agáta to otevřela a tímto to uzavírám," řekl Zástěra.