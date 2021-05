Like House: Jsou do sebe Jenis a Tomi skutečně zamilovaní, nebo to jen hrají?

Jenis a Tomi se seznámili v reality show Like House. Od té doby se od sebe nehnuli ani na krok. Jsou si dokonce natolik blízcí, že si z nich ostatní dělají srandu, zda mezi nimi není něco víc. A co myslíte vy?

Reality show Like House, ve které parta influencerů tráví tři měsíce v jedné vile, pokračuje. Diváci sledují jejich každodenní život, vztahy, radosti, strasti – i to, jak se poperou s různými výzvami a soutěžemi.

Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem reality show a získá výhru ve výši půl milionu korun. Už dlouho sledujeme vývoj vztahu mezi Tomim a Jenisem. Co se na začátku jevilo jak přátelství, postupně začíná přerůstat v něco víc.

„To už není bromance, tohle je romance,“ přiznal ve zpovědnici Tomi. „Oni si z toho sice dělají srandu, ale vím na sto procent, že jim to nevadí. Naopak to podporují. Pořád jim říkám, ať jsou spolu. A oni, že přemýšlí.

Tomi si ve zpovědnici dělal legraci

Jenis mi včera řekl, že při vyvolávání duchů myslel na Tomiho,“ prozradil se smíchem dočasný host vily Honza Bendig. Podobně to vidí i Marek.

„U Tomiho a Jenise se rozvíjí stránka, kterou ještě neznali. Třeba si na to nehrajou. Nějaká jiskra tam možná prolítla a třeba z toho něco bude. Měli by si dát pusu a zjistit, co budou v tu chvíli cítit.“ A co na to Jenis?

„Nevím, co má Tomáš za lubem. Teď mě na chvilku vyměnil za Honzu Bendiga, takže mám klid, než na mě zase skočí. Budu chvíli sám a pak se mu budu zase věnovat,“ řekl se smíchem.

Jenis dostává milostné dopisy

Na to, že je Jenis homosexuál, ale nikdo neskočí. I proto mu do vily chodí dopisy a on se jeden rozhodl přečíst před kamerou. Slečna neznámá rozhodně ví, jak na to a nebojí se do toho jít naplno.

„Milý Jenisi, moc ti fandím v Like House. Doufám, že vyhraješ. Nebo Tomi. Ten nesdílí stories, ale ty si to moje taky nepřesdílel,“ kritizovala ho fanynka mírně v úvodu. Jenis se ale nezalekl a četl dál.

„Doufám, že by ses se mnou kámošil, i když taky občas křičím a nezavírám dveře,“ naráží na Ladu Jenisova ctitelka. „Pozdravuje tě moje spolubydlící Majda a moje kámoška Kamilka. Myslela jsem, že i moje sestra, ale prej ne, i když tě taky fanouškuje,“ zní kostrbatý text. Jenis má smůlu. I když si ze srandy hraje na gaye, holky na něj stejně letí.

Zdroj: TV Prima