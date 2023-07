Láska na obzoru? Tomicová má mít za nevěrníka Malého náhradu

Zdroj: Profimedia

Pro oblíbenou komediální herečku Pavlu Tomicovou byl loňský rok velmi dramatický. Musela se vyrovnat s rozpadem vztahu s manželem Ondřejem Malým, který ji po devatenácti letech opustil kvůli její kamarádce Kristýně Kociánové, se kterou si dokonce pořídil dítě. V poslední době se začaly množit spekulace, že jejich manželství ještě není tak docela minulostí a že nevěrný herec má dokonce uvažovat o návratu. Je ale možné, že dveře u Pavly Tomicové má již nadobro zavřené. Podle některých zdrojů má totiž sympatická blond herečka být znovu zamilovaná.

K rozkolu mezi slavnými manželi došlo na konci roku 2021. Tehdy se Ondřej Malý zakoukal do kolegyně své manželky ze seriálu ZOO a po devatenácti letech soužití odešel od rodiny. V září roku 2022 pak Kristýna Kociánová, jeho nová partnerka, porodila syna.

Pavla Tomicová snášela zvrat velmi těžko. Na čas se musela vzdát práce, aby se dala dohromady, a kromě toho radikálně zhubla. Po čase se se situací vyrovnala a opět se vrátila do společnosti s úsměvem, se kterým ji všichni znají.

Postupem času se nicméně začalo proslýchat, že její manželství možná ještě není definitivně mrtvé. Jak uvádí web Našehvězdy.cz, Ondřej Malý a Kristýna Kociánová mají procházet partnerskou krizí. Podle jejich informací herečce není po chuti, že se otec jejího dítěte stále nerozvedl a nenasadil prstýnek jí. On má naopak svého rozhodnutí litovat a dokonce uvažovat o návratu k manželce.

Pavla Tomicová má své štěstí hledat jinde

Pokud ale očekává, že jej Pavla Tomicová doma očekává s otevřenou náručí, mohl by se pořádně mýlit. Zmíněný web totiž přišel také s informací, že se usměvavá umělkyně již zamilovala do jiného muže. S tím jí měly seznámit její kamarádky ze seriálu Slunečná, které se již nejspíš nemohly dívat na to, jak se kvůli svému zatím stále manželovi trápí.

Je tak možné, že se herečka chystá za svým dosavadním životem udělat tlustou čáru. V kuloárech se dokonce šíří informace o tom, že je ve hře také její odchod ze seriálu ZOO. “Pavla i kvůli tomu, jak obrovsky psychicky náročné období zažila v soukromí, a také z důvodu, že nechce pořád navěky být už jen ta legrační bába, sní o tom, že by jí měli napsat nějakou milostnou linku. A vím, že se jim s tím už svěřila a oni souhlasili,” uvádí zdroj webu Extra.cz. “Chtěla by zkrátka ukázat jinou hereckou polohu, než na kterou jsou diváci zvyklí,” dodal zdroj.