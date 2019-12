Znáte nějaký jiný seriál, který vás záměrně zavede do doby před téměř třiceti lety než jsou Zlatá semdesátá, která byla natáčena v devadesátých? Je to seriál plný zajímavostí a plný postav. Obsáhnout úplně všechny postavy by trvalo odpravdu hodně dlouho, ostatně seriál se natáčel dlouhých osm let. Ale ukážeme vám jak si dnes žijí alespoň ti hlavní a zásadní hrdinové.