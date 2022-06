Hvězda Top Gunu McGillis to neměla lehké, nechtěla si přiznat jinou orientaci

Kelly McGillis

Kelly McGillis se proslavila rolí krásné instruktorky létání Charlotte Charlie Blackwood v legendárním snímku Top Gun z osmdesátých let. Po této úspěšné roli následovaly další, objevila se až v padesáti úspěšných filmových projektech. Do ústraní se ovšem stáhla velmi brzy, nejspíše za to mohly problémy v jejím soukromém životě.