Hvězda Top Gunu McGillis se v pokračování filmu neobjeví, změnila se k nepoznání

Kelly McGillis a Tom Cruise v původním filmu Top Gun

Zdroj: Profimedia

Do kin se před několika dny dostalo pokračování ikonického snímku osmdesátých let Top Gun. Tom Cruise jako pilot se přijel vyškolit do prestižní letecké školy a přitom si začal románek se svou instruktorkou Charlotte. Legendární soundtrack a scény, které diváci po celém světě milují, se zaryl do srdcí i samotných herců. Čas je neúprosný, a tak v pokračování kultovního snímku nemohli pokračovat všichni.