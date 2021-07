Celebrity pomáhají: Vzdávají se výdělků ve prospěch postižených na Moravě

Tragédie, které nemá obdoby, není lhostejná snad nikomu. Miliony lidí po celé republice přispívají do sbírek, díky kterým se snad život na jižní Moravě co nejdříve vrátí k normálu a srovnané vesnice se zemí dostanou nový obraz. Tornádo v naší malé zemičce rozpoutalo doslova peklo.

Osud lidí v postižených vesničkách není lhostejný ani celebritám, které se doslova předhánějí, která přispěje víc. Nejinak to mají i hvězdy ze Slunečné. Jako první přišla s nápadem Eva Burešová.

Ta se rozhodla vzdát výdělků z vystoupení ve hře Cyrano v Karlových Varech ve prospěch poškozených tornádem na jižní Moravě.

"Divadlo bylo vždy proto, aby vyvolávalo úsměv ostatním na tváři. Těšila jsem se dlouho na prkna, co znamenají svět, ale dnes je mi z toho nějak úzko," napsala si na Instagram.

Eva si prostě uvědomila, že by měla pomáhat a motivovat lidi, aby také přiložili ruku k dílu.

"A i když nejsem doktor, hasič, zdravotní sestra, snažím se ze všech sil pomáhat alespoň jako herečka, máma," dodala a poprosila ostatní, aby se také, pokud mohou, zapojili.

Výdělky poputují na pomoc obětem

"Proto pro mě bylo jasné rozhodnutí, že veškeré výdělky z těchto představení poputují na Moravu, tam kde teď každou korunu budou potřebovat," ukončila svůj emotivní projev podle Stars24.cz.

Stejnou touhu pomáhat má i mnoho jejích kolegů a kolegyň. Takové trio Pártlová, Arichteva a Štíbrová se aktivně do sbírek zapojují také a přemlouvájí lidi k pomoci. Nejvíce ale asi překvapil náš nejbohatší moderátor Leoš Mareš, který se rozhodl, že vstupné z jeho velkolepé akce Staré pecky, která se právě na jižní Moravě koná, dá obcím postiženým tornádem. Také všichni jeho hosté vystoupí bez nároku na honorář. Aby to stálo za to, moderátor napálil vysokou cenu vstupného a to 2021 Kč. Díky jeho počinu se vybralo už víc než milión korun.

Některé hvězdy však motivovat ostatní nechtějí

Existují však i takové hvězdy, které se zapojit do motivace ostatních nechtějí. Třeba zpěvačka Markéta Konvičková se na dovolené v Chorvatsku vyjádřila, že sice přispěla, ale nikoho dalšího nutit nebude. Stejně je na tom i Agáta Hanychová, která také prý dala nějaké peníze, ale tím pro ni aktivita skončila a raději vyrazila s dcerou Miou do divadla.

Nejvíce však opět zaostává stát. Nad fotkami, kde se premiér Babiš s ministryní Schillerovou smějí a v pozadí je vidět skáza, kterou přírodní živel způsobil, zůstavá rozum stát. Proč o problému bude vláda jednat až dnes, když jde o tak důležitou věc, také nelze pochopit. A kde je naše slavná armáda s těžkými stroji, které by pomohly mnohem více než ruce tisíců dobrovolníků, kteří už několikátý den tráví na Moravě svůj volný čas? Snad dostaneme odpovědi na tyto otázky brzy.

