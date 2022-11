Vdaná transgender modelka Peťa Nitka děti neplánuje: Transplantaci dělohy nechce

Zdroj: Profimedia

Česká transgender modelka Peťa Nitka žije už několik měsíců v Dubaji, kde se také seznámila se svým manželem, slavným pákistánským TikTokerem Harisem Khanamem. Vzali se před měsícem a už si plánují, jak bude jejich společný život vypadat. O dětech ale nemůže být řeč.

Už jsou to čtyři roky, co česká modelka Peťa Nitka podstoupila změnu pohlaví a začala žít svůj život tak, jak vždycky chtěla. A osud jí evidentně přeje. Během pobytu v Dubaji, kde kráska již několik měsíců žije, se dala dohromady s pákistánským TikTokerem a modelem Harisem Khanamem. A rozhodně nejde o žádný bezvýznamný románek. Dvojice si totiž před měsícem řekla u oltáře „ano”.

Je to super

„Nechtěli jsme to moc zveřejňovat, ale jinak už to asi nepůjde. Je to pravda, vzali jsme se asi před měsícem. Svatba proběhla v Dubaji, kde už asi osm měsíců žiji a s manželem jsme se tu poznali a teď tu žijeme. Je to Pákistánec a je to super,” radovala se v odpovědi na dotaz webu Expres.

Překvapující je rozhodně otevřenost jejího muže, který je muslimem. Protože právě toto náboženství často neuznává LGBTQ komunitu, k níž Peťa patří. „Manžel je věřící, ale nijak mi to nenutí, nemusím konvertovat k islámu ani na sobě nic povinně nosit. Já mu zase nenutím to, že jsem se narodila jako kluk. Úplná pohoda,” svěřila se pro eXtra.cz s tím, že ale Haris pochopitelně o její minulosti ví.

Děti nechce

Po manželství u většiny párů přichází další krok v podobě založení rodiny. To ale Peťa s Harisem neplánují. I kdyby chtěli, v současné době to možné není. „Děti? Otěhotnět zatím nedokážu a neplánuji si jako Jessica Alves transplantovat dělohu. Takže asi ne,” vysvětlila modelka, proč společný potomek rozhodně není na programu dne. Hlavní je, že jsou novomanželé opravdu šťastní.