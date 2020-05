Timo Tolkki plánoval velkolepý koncert: Dopadlo to hůř než vztah s Dominikou!

Timo Tolkki se velmi rád na Facebooku svěřuje svým sledujícím s tím, co zrovna dělá a jak se mu daří. Před nedávnem se chlubil, že chystá skvěle připravenou tříhodinovou on-line show, ovšem vstupenky na ni byly placené! "Koncert bude přenášen z nahrávacího studia, budou zde tři profi kamery, a celé by to mělo mít zhruba tři hodiny," lákal Fin své fanoušky.

Jenže, uplynulo pár dní, a Tolkki oznámil smutnou zprávu, na jeho koncert se přihlásilo pouhých pět diváků! "Právě jsem se od Marcela dozvěděl, že se na náš streamovaný koncert přihlásilo pouhých pět lidí. Pokud toto má být zájem o naši jedinečnou muziku, zvážím, zda celou show nezrušit, bylo by to zbytečné plýtvání energií," sdělil překvapený Tolkki!

Manžel Gottové byl totiž v minulosti zvyklý na jistý úspěch, jenže doby, kdy o jeho osobu jako o muzikanta byl zájem, jsou nenávratně fuč! Budeme tedy s napětím očekávat, s jakým geniálním byznys plánem podivín opět přijde. Už nyní ale tušíme, že o zábavu bude postaráno!