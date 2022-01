Popálená Třešničková s novým přítelem v Dubaji: Za jizvy se v plavkách nestydí

Zdroj: Profimedia

V minulých letech se s youtuberkou Týnuš Třešničkovou osud moc nemazlil. Nejen, že skončila popálená na několik měsíců v turecké nemocnici, ale rozešel se s ní také přítel a dozvěděla se, že její tělo už nikdy nebude vypadat jako dřív. Hvězda sociálních sítí ale neteskní, našla si nového partnera a své ne zrovna ideální tělo hrdě předvádí na dovolené v Dubaji.

Před nějakým časem prožila Týnuš Třešničková bouřlivý rozchod s mužem, který je považován za podvodníka. Podnikatel Ladislav Bisenius pak nenechal na youtuberce nit suchou a všude vyprávěl, jak je Týnuš na peníze a za co všechno si nechávala platit. Také podotknul, že lituje toho, kdo s ní bude, protože brzy přijde na mizinu. Sám má ale máslo na hlavě, byl totiž v roce 2005 odsouzený na spoustu let za pašování kokainu.

Jeho slov se ale nezalekl bohatý tajemný Ital, který se začal po boku krásky objevovat. Nyní dokonce letěli na dovolenou do Dubaje, odkud Týnuš pravidelně postuje fotky na sociální sítě. Nutno podotknout, že dlouhovláska na nich doslova září štěstím a vypadá skvěle, tudíž si nikdo nedokonalostí na jejím těle hned nevšimne.

Třešničková má nového milence z Itálie

Pár se seznámil v Itálii, kam Týnuš poslední dobou pracovně jezdila. Nejprve románek tajili, ale pak už to ani jednoho nebavilo, tak šli s pravdou ven. Influencerka o novém partnerovi ne příliš obšírně informovala na Instagramu v instastories.

„Už to nechci tajit, i když všímavější asi tuší. Do Itálie jsem letěla za mým přítelem. Je to Ital a žije napůl v Praze a napůl v Itálii, takže moje cesty tam budou teď asi častější."

Cestování, moře, sluníčko a luxus, to je to, co Třešničková miluje, proto je víc než jisté, že se záhadného muže, jehož vzhled stále před fanoušky tají, bude držet zuby nehty. A že jich jeho tvář zajímá! Týnuš totiž patří s 437 tisíci followery mezi české špičky v tomto oboru.

Nebojí se ukázat své ženské tvary i jizvy po popálení

Je to jistě i tím, že se nebojí ukázat svou ženskou postavu plných tvarů. Zadek a prsa jsou něco, čím se může kráska pyšnit, i když například na prsou má stále vidět jizvy po požáru. Influencerka se za to ale nestydí a ze svých dokonalostí si dokonce zvládla udělat přednosti, za což jí rozhodně tleskáme.

Snad Třešničkové štěstí vydrží a bude se konečně jednat o vztah z lásky. Nikdo si to prý nepřeje víc než Týna, která by si přála už se usadit a nebránila by se ani rodině a nějakým těm potomkům. Tak uvidíme, zda se jí to podaří právě po boku tajemného cizince. Důležité je, že nemá hluboko do kapsy, takže by jim to konečně mohlo i klapat.