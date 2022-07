Radka Třeštíková nepopřela vztah s ex od Teri Blitzen, podle ní je pořádně hot

Zdroj: Profimedia

Oblíbená spisovatelka Radka Třeštíková je od rozchodu s fotografem Tomášem Třeštíkem oficiálně sama. Nyní se ovšem spekuluje o tom, že randí s osmadvacetiletým dýdžejem Jakubem Strachem přezdívaným NobodyListen.

Mladý zajíček

Osmadvacetiletý Jakub Strach alias NobodyListen je českému publiku známý jako dýdžej, Jakub je nejen dýdžej, ale také hudební producent, prosadil se dokonce i jako model světoznámých značek jako je například Bvlgari nebo Dior. V minulosti chodil se známou influencerkou Teri Blitzen. Jakub je nyní spojovaný s oblíbenou českou spisovatelkou, ta jejich vztah ve svém vyjádření pro Expres nepopřela. „Jestli máte potřebu mě s někým spojovat, s Jakubem klidně. Ten je totiž hot as fuck.“

Nový život

Radka Třeštíková na sobě od oznámení konce vztahu s Tomášem pěkně dře, věnuje se běhu a cvičení jógy. Mimo sportovních aktivit si nechala udělat i nová prsa. "Přemýšlela jsem nad tím několik let, od porodu druhého dítěte jsem nebyla úplně spokojená sama se sebou. Dávala jsem tomu pořád čas, čekala, že se to vrátí do stavu, který byl před porodem, což se nestalo, překvapivě. Pak jsem se rozhodla, že s tím něco udělám," prozradila k úpravě prsou.

Tomáš Třeštík se od oznámení rozchodu na veřejnosti ukazoval hlavně se svou sestrou političkou Hanou Třeštíkovou. Nyní se také spekuluje o jeho novém vztahu, údajně se má delší dobu vídat s moderátorkou a herečkou Evou Decastelo, která je také už nějakou dobu single.