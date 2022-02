Na obrazovky míří nová řada Tváře: Absolonová prozradila, z čeho má obavy

Zdroj: TV Nova

Na obrazovky televize Nova přichází devátá řada oblíbené show Tvoje tvář má známý hlas. V nové sérii čeká diváky osm účinkujících. Moderování se ujme známá a oblíbená dvojice Ondřej Sokol a Aleš Háma.

Po sérii Tvoje tvář má známý hlas Šampioni, kde se představili ti nejlepší ze všech minulých řad, se vrací na televizní obrazovky klasický formát. Osm známých osobností se týden, co týden promění v někoho jiného.

Muzikálová zpěvačka

Diváci uvidí v Tváři zářit zpěvačku a herečku Moniku Absolonovou. Na soutěž se už pořádně připravuje, ve zpěvu si věří, ale obavy projevila z tance: „Když jsem byla malá, tak jsem tančila, ale nejsem úplně rozená tanečnice. Myslím si, že to bude pro mě výzva a jsem na sebe zvědavá,“ prozradila Absolonová. S novou výzvou se svěřila i svým blízkým: „Rodina mi řekla, že jsem se trochu zbláznila, že to bude neuvěřitelný zápřah a znají moji lásku k učení jakýchkoliv textů, takže to bude asi náročné.“

Youtuber a influencer

Další odhalenou osobností z osmičky účinkujících v show Tvoje tvář má známý hlas je youtuber, vloger, cestovatel, model a influencer Martin Carev. Ten si chce svoji účast ve Tváři užít naprosto naplno. Carev se těší hlavně na proměny do opačného pohlaví: „Mě právě vždy, když jsem se koukal na Tvář, moc bavilo to, jak se z někoho stane někdo jiný. A moc se těším na to, až se podívám do zrcadla a vůbec se nepoznám.“

Martin Carev je známý youtuberZdroj: TV Nova

Show Tvoje tvář má známý hlas startuje na obrazovkách televize Nova už 27. února.