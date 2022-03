Tvoje tvář má známý hlas: Václav Kopta oslnil diváky, v kostýmu rockera válel

Zdroj: TV Nova

Diváci měli o víkendu možnost vidět první díl nové série show Tvoje tvář má známý hlas a ohlasy jsou zatím smíšené. Televizní diváci se po pilotní epizodě rozdělili do dvou táborů. Zatímco jedna skupina opěvuje účinkující i porotce, druhá tvrdí, že už je pořad vyčpělý, trapný a negativní ovace sklízí od nich i samotní soutěžící.

Oblíbený pořad Tvoje tvář má známý hlas o víkendu odstartoval již devátou řadu. Tentokrát nabídku na účinkování přijali zpěvačky Monika Absolonová a Nikita Machytková, youtuber Martin Carev, moderátorka Iva Kubelková, herečka Denisa Nesvačilová a její kolegové Václav Kopta, Denis Šafařík a Saša Rašilov.

Už v prvním díle ze sebe soutěžící dostali maximální výkony a příčky favoritů u diváků ihned získali Monika Absolonová s Václavem Koptou.

Kopta se stal zároveň prvním vítězem úvodního dílu a sklízí samé kladné ohlasy na svůj výkon.

Kopta králem prvního dílu

"Dívám se jen kvůli Koptovi a byl výborný, moc jsem mu tu výhru přála," shodují se fanoušci Tváře na tom, že Václav Kopta zahrál svou roli na jedničku a titul výherce si zasloužil.

Podobně diváci hodnotí také Moniku Absolonovou. "Adele je jenom jedna a moje obrovská srdcovka, ale paní Monika mě mile překvapila… Bylo to krásné, děkuji," nešetří lidé chválou.

Nejhorší řada

Zatímco Kopta a Absolonová sklízí samé kladné ohlasy, o něco hůře jsou na tom porotci a ostatní účinkující. Letos k Evě Burešové přibyla do lavice porotců herečka Petra Nesvačilová a slovenský herec, filmový režisér a scenárista Daniel Dangl.

"To bylo tak ubohé, nuda, nuda, nuda, tohle bude nejhorší řada. Výběr účinkujících je katastrofa, krom dvou profi zpěvaček tam nikdo nemá ani špetku talentu. Porota hrůza, no vůbec nás to tentokrát nebaví," hodnotí lidé v komentářích na sociální síti.

Zda se partička soutěžících a porotců chytí lépe po druhé epizodě, se ukáže již brzy. Díl už je nyní k vidění na Voyo a TV Nova ho odvysílá v neděli 6. 3. 2022.

Monika Absolonová se divákům jako Adele velice líbila