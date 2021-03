Tvoje Tvář má známý hlas: Jak se cítili šampioni po prvním vystoupení?

Tvoje tvář má známý hlas odstartovala novou řadu, ve které se budou účastníci těch předchozích, bít o titul vítěze mezi šampiony. Co o prvním vystoupení prozradili samotní aktéři? A jaké se udály změny v novém formátu pořadu?

V neděli se fanoušci pořadu Tvoje tvář má známý hlas mohli seznámit se staronovými soutěžícími. Kvůli covidovým opatřením musela TV Nova vymyslet, jak obejít castingy, a tak vymyslela speciální řadu s podtitulem šampioni.

Sestavu soutěžících tvoří pět žen a pět mužů, tedy o dva více, než tomu bylo v minulosti. Také moderátorů přibylo, tentokrát zábavu pro diváky dostali na starost Ondřej Sokol a bývalý porotce Aleš Háma.

K radosti diváků se do křesla porotců vrátil Jakub Kohák a společně s ním hvězdy Slunečné Eva Burešová s Markem Lamborou, které doplní vždy jeden speciální host.

Iva Pazderková, Petr Rychlý i Berenika Kohoutová přiznali trému

Jitka Boho, Marta Jandová, Hana Holišová, Berenika Kohoutová, Iva Pazderková, Albert Černý, Vojtěch Drahokoupil, David Gránský, Petr Rychlý a Roman Vojtek, tato desítka se utká o titul absolutního šampiona Tváře.

Soutěžící mají za sebou první díl a extra obsahu TV Nova prozradili, jak si užili svou proměnu.

"Vůbec. Bylo to zvláštní, moc těžký číslo. Měla jsem z toho nervy, ale zpětně jsem ráda, že jsem se zase něco nového přiučila," postěžovala si Iva Pazderková, která se zhostila role Lady Gaga.

"Francouzština není jednoduchý jazyk, ta písnička byla extrémně těžká. Tréma mě postihla až těsně předtím, naštěstí jsem to dal," přiznal Petr Rychlý, jenž dostal Édith Piaf. Trému měla ale i ostřílená zpěvačka Berenika Kohoutová. "Bylo to přesně jak jsem říkala, pár vteřin před výstupem zatmění a tréma. Bylo to hodně spontánní, ale s holkama jsme si to nakonec užily," pochvalovala si Berenika své kolegyně Báru Basikovou a Jitku Čvančarovou.

Hana Holišová nebyla se svým výkonem spokojená, Jandová chválila moderátory

Vítězka úplně první řady Tváře Hana Holišová ze svého prvního vystoupení prý nadšená nebyla. "Mě to ve výsledku moc bavilo, ale nebyla jsem spokojená se svým výkonem, protože nějaká chybička se určitě vloudila. Já jsem si to totiž chtěla užít, v tu chvilku jsem se přestala soustředit a hned přišla chyba," řekla herečka webu Novaplus.cz.

Mezi šampiony šampionů je i Marta Jandová, ta nešetřila chválou směrem k moderátorské dvojici. "Kluci jsou naprosto skvělý, každý má svůj styl humoru, ale dohromady se doplňují a baví mě, jak spolu vlastně soupeří," smála se zpěvačka.

Naopak, kdo si do dvojky moderátorů nenápadně kamarádsky rýpnul, byl Vojtěch Drahokoupil. "No, já jsem si už v minulosti všiml, jak se Aleš Háma dere na to místo moderátora, takže jsem doufal, že by se to někdy mohlo stát. Diváci se určitě mají na co těšit," lákal zpěvák i na další díly Tváře.

Nadšení z Hámy a Sokola neskrýval také Petr Rychlý. "Nápad spojit tyhle dva byl podle mě ideální. Oba dva se fantasticky doplňují, mají formu a je vidět, že jsou odpočatí. Jsou taky neuvěřitelně vtipný, až jim závidím. No a zásadní je pro mě návrat Koháka do poroty, to je podle mě esence celého pořadu, která v sedmé řadě velmi chyběla," uzavřel herec.