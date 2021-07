Týnuš Třešničková předvedla dokonalé tělo bez jizev! Zázrak, nebo retuš?

Týnuš Třešničková se na začátku roku rozešla se svým přítelem Ladislavem Biseniem, smutně ale krásná youtuberka rozhodně nevypadá. Aktuálně se opaluje v Chorvatsku, kde předvedla své dokonalé křivky!

Týnuš Třešničkové se v roce 2018 obrátil celý svět vzhůru nohama. Luxusní dovolená v Turecku se pro internetovou hvězdu proměnila na noční můru, ze které se ale nemohla probudit.

Místo krásných zážitků si Týnuš z Istanbulu dovezla závažné popáleniny druhého stupně na pětatřiceti procentech těla, a to včetně obličeje, krku a rukou. K tragickému incidentu došlo při ohnivé show v jedné z nejznámějších místních restaurací. Třešničkové přímo u obličeje explodovala část hořlavé směsi.

"Přiletěli jsme do Instanbulu. Večer jsme byli na hotelu a jelikož jsme byli unavení z celodenního chození, nikam se nám nechtělo, ale měli jsme rezervaci v restauraci Nusr-Et, tak jsme tam s přítelem taxíkem odjeli. Byl tam strašný mumraj a všichni chtěli získat stůl. Pětačtyřicet minut jsme čekali na svůj rezervovaný stůl. Uvaděčka nás zatím postavila k baru, kde jsme si dali drink. Na baru byl takový žlábek, kde byla nějaká tekutina a jeden barman jí zapálil, trochu to začalo hořet. Pak přišel druhý barman s kanystrem, přilil do žlábku jakousi tekutinu a v ten moment to vybouchlo," popsala Týnuš později ve videu na Youtube. Díky desetiměsíční drahé léčbě v turecké nemocnici, hrazené majitelem restaurace a dalším léčebným procedurám by dnes téměř nepoznal, jakým peklem si Třešničková prošla.

Týnuš má dokonalé tělo, jizvy z nehody už téměř nejsou viditelné.

Týnuš nedávno odkopla bývalého pašeráka Bisenia, na dovolenou vyrazila v doprovodu kamarádek

Týnuš Třešničková ještě slavila romantický silvestr s podnikatelem Ladislavem Biseniem, který v minulosti seděl za pašování drog. Vztah s napraveným dýlerem ale youtuberka nedávno ukončila. Bisenius pak o ní vypisoval na svůj Instagram velice nelichotivé statusy.

"Tento člověk má rád jenom sám sebe a strašně všechno přepočítává na peníze. Myslel jsem si, že ji trošku napravím. Ona vlastně nenávidí lidi. Vůbec nevím, na co si před vámi hraje. A to, že si vše platí sama? Strašně zlý člověk. Možná je to kvůli té nehodě," stěžoval si na Týnuš.

Třešničkové se ale bez svého ex evidentně skvěle daří a nepovedený vztah dávno hodila za hlavu.

Týnuš je svou postavu náležitě hrdá a ráda ji předvádí.

Třešničková nostalgicky vybrala jako cíl dovolené Chorvatsko, trávila zde dětství

Hvězda Youtube velice ráda cestuje do exotických destinací, kvůli pandemickým omezením letos vyrazila "jen" do Chorvatska a cíl cesty prý nebyl náhodný.

"Do Chorvatska jsem s rodiči jezdila jako malá často a je fajn se sem opět vrátit, protože je tu prostě pěkně. Příroda, čisté moře a spousta historických památek v roztomilých vesnicích k objevování," napsala k jedné z fotek z dovolené, odkud sdílí pořádně sexy snímky!

Po jizvách z děsivé nehody navíc už dnes na fotkách Týnuš nenajdete ani památky. Jelikož kráska neustále dochází na různé ozdravné terapie, podařilo se jí následky popálenin zmírnit na minimum. Není ovšem jasné, zda si náhodou na instagramových fotkách nedopomáhá Třešničková aplikacemi a jizvy neretušuje. Ať je to jakkoliv, musíme uznat, že je pořádná kočka. Ostatně o tom se přesvědčte sami, v naší galerii.

Týnuš Třešničková mluví o následcích nehody otevřeně.