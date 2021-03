Týnuš Třešničková ukončila vztah a partner zuří: Nevěra, lži a obviňování!

Týnuš Třešničková a Ladislav Bisenius už netvoří pár, rozchod dvojice ale rozhodně neprobíhá v přátelském duchu. Podnikatel na svou ex vytahuje například nevěru a tvrdí, že Týna vše přepočítává na finance. Youtuberka na slova svého bývalého přítele ihned zareagovala na svém Instagramu a smazala společné fotky.

Týna Třešňáková alias Týnuš Třešničková a její partner Ladislav Bisenius působili jako vyrovnaný pár, ve skutečnosti jejich soužití bylo podle slov podnikatele pořádná divočina.

"Sice jsme tvořili hezký pár a měli se rádi… Ale radši si přeji, abych Týnuš nikdy v životě nepotkal. Tři měsíce jsem jí dělal fotografa a vymýšlel program, aby jí nepadali sledující. Jestli má nějakou soudnost, ať ty fotky smaže, všechny jsou ode mě. Pomohl jsem jí přečkat těžké chvíle. A to ani neříkám, že to stálo nesmysl peněz," napsal Bisenius na Instagram drsné vyjádření k rozchodu.

Třešničková je podle svého ex sobecká a zlá osoba. "Tento člověk má rád jenom sám sebe a strašně všechno přepočítává na peníze. Myslel jsem, že ji trošku napravím. Ona vlastně nenávidí lidi. Vůbec nevím, na co si před vámi hraje. A to, že si vše platí sama? Strašně zlý člověk. Možná je to kvůli té nehodě," neváhal podnikatel použít podpásovku a navezl se do traumatického zážitku blogerky. To navíc není vše, co o Týnuš prozradil, údajně mu byla nevěrná!

"Podvedla mě," obvinil Bisenius Třešničkovou z nevěry

"Ten člověk mě podvedl hned při první příležitosti! Šrot! Nevím tedy, s kým mě hned v neděli podvedla. Ale ten člověk musel být taky strašný zoufalec, když my dva s Týnuš jsme to neměli ani pořádně vyřešené," tvrdí Bisenius.

Podnikatel na Týnuš nenechal nit suchou a podpořil svými slovy mínění fanoušků, které nedávno Youtuberka vyvracela. "Vše jsem si platila sama. Tyto stálé předsudky upřímně opravdu nemám ráda a jsem na ně už dost alergická. Za úspěchem ženy se pokaždé hledá sponzor. Já jsem hrdá na to, že si vše můžu dovolit sama a jsem samostatná. V dnešní době už je úplně běžné, že ženy vydělávají více než muži. Tak prosím hned neškatulkujte," rozčilovala se Třešničková na začátku března.

Podle Bisenia je ale realita trochu jiná a Týna se skutečně od mužů nechává ráda "rozmazlovat". Na nařčení svého bývalého přítele Třešničková ihned reagovala na Instagramu, nejprve mu poslala vzkaz a následně se snažila celou svět svým fanouškům vysvětlit.

"Tohle jsem od něj nečekala, vydíral mě," tvrdí Týnuš

"Uf. Nechtěla jsem to tady vůbec ventilovat, ale nemůžu jinak. S Láďou už netvoříme pár. Je to hodný člověk, ale to, co teď předvádí, mě jen utvrdilo v tom, že jsem udělala správně. Bohužel jsem se necítila šťastná. Zkoušeli jsme to stále dát dohromady, ale srdci neporučíš. Na Instagramu vše možná vypadalo idylicky, ale nebylo tomu tak," napsala Týnuš k aféře své vyjádření a později ještě nahrála svým sledujícím video.

"Ahoj, asi jste si všimli, co se z mého rozchodu udělalo za mediální kauzu, je mi líto co se píše, a proto se chci k tomu také vyjádřit. Láďa byl jeden z mála lidí, kterým jsem důvěřovala, obvykle si k sobě málokoho pustím. O to více mě překvapilo, že mi takhle ublížil, vůbec jsem to od něj nečekala. Věc se má tak, že nám to neklapalo, a tak jsem to ukončila. Bohužel, z druhé strany se mi dostalo pouze vyhrožování a dopadlo to takhle. Výhrůžkám jsem nepřikládala velikou váhu, nevěřila jsem, že by dospělý člověk byl tohoto schopen. Myslím, že dospělí lidé by si měli umět tyhle věci vyříkat sami, u nás se to bohužel nestalo. Nebudu nikoho špinit ani přesvědčovat, není to můj styl," uzavřela Třešničková, kterou nečekaný útok Bisenia evidentně překvapil.