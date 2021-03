Týnuš Třešničková čelí kritice za cestování na hory. Vymlouvá se lživě?

Týnuš Třešničková sice žije trvale v Praze, to jí ale nebránilo o víkendu si zajet na hory. Za svůj výlet sklidila Youtuberka pořádnou kritiku a proto následně vysvětlovala sledujícím, že se jednalo o pracovní výlet. Na tvrzení Týny ale jedna věc jaksi nesedí!

Cestování mezi okresy je už tři týdny zakázané. Pokud chcete vyrazit za hranice svého bydliště, musíte mít vždy speciální formulář k opuštění okresu, kde je napsaný účel vašeho výjezdu.

Jak se ale zdá, pro některé české celebrity neplatí stejná pravidla, jako pro ostatní smrtelníky.

Na Ještěd, údajně navštívit svou sestru, si odskočila přes víkend i Týnuš Třešničková a za svůj výlet dostala od svých sledujících pořádně naloženo.

Třešničková si hory užila, podle fanoušků je sobecká a nezodpovědná

"Podle některých budu asi závidět a rýt, ale… Děda je nemocný člověk, který bydlí s mojí mámou. Opravdu si tam netroufnu jezdit, protože se bojím, že bych jim tam něco dotáhla, třeba od prodavačky na benzínce, kterou nakazil někdo, kdo jel na výlet. Stejně tak manželka mého otce je onkologický pacient, a tak jsem vlastní rodiče za poslední rok viděla jen jednou. Ano, možná kdyby si lidé nedělali, co chtějí, bojím se, že je nakazím, míň. Taky mě permanentně staví policie nebo vojáci při cestě do práce, čímž mě dost zdržují. Jezdím v rámci okresu, ale asi člověk musí být influencer, aby měl pokoj. Víte, já se nebojím o svoje zdraví, ale o zdraví svých blízkých. Taky bych byla ráda, kdyby tohle jednou skončilo, ale některým je to očividně úplně putna a budou dělat všechno pro to, aby se republika neotevřela nikdy," vzkázala Týnuš rozhořčeně jedna ze sledujících a nebyla sama.

"Třešničková na jakákoliv pravidla z vysoka kašle a dělá si, co chce. Je to smutné, takový člověk by měl jít příkladem, u ní se pravidla dodržovat nemusí. Navíc tenhle příspěvek bude tak za pět minut smazán a dostaneme ban. Tady se totiž smí jen pochlebovat nebo lézt do zadku," přibývalo pod fotkou z hor kritických komentářů na adresu influencerky.

Správa nemovitostí? Youtuberka není v katastru!

Po obří vlně kritice, která se na Týnuš Třešničkovou strhla, se rozhodla internetová star objasnit, proč si udělala výlet mimo Prahu.

"Mám v Liberci trvalé bydliště a spravuji tady své nemovitosti," snažila se situaci zachránit. Jenže, dle informací webu Expres Youtuberka v Liberci žádné nemovitosti nevlastní.

I kdyby měla skutečně Třešničková v Liberci trvalé bydliště, karanténu měla trávit tam, kde ji začala, tedy v Praze. Youtuberka se ale svým chlubením na Instagramu potrestala sama, naštvaní fanoušci ji dali dostatečně najevo, že tady přestřelila.