Týnuš Třešničková už přítele neskrývá: Sdílí společné fotky a chválí ho do nebes

Zdroj: Profimedia

Influencerka Týnuš Třešničková měla v lásce vždycky smůlu a dlouhou dobu nemohla najít toho pravého. Nyní se ale zdá, že se jí nakonec v milostném životě přece jen poštěstilo. Už několik měsíců je totiž spokojená vedle o několik let staršího Itala, se kterým má úžasný vztah. Zpočátku partnera skrývala, teď ale uznala, že je čas podělit se o svou lásku i se svými fanoušky, a pohledného sympaťáka na sociálních sítích hrdě ukazuje.

Youtuberka a influencerka Týnuš Třešničková se naposledy v lásce pořádně spálila. Před více než rokem ještě tvořila pár s podnikatelem Ladislavem Biseniem a na oko působili jako šťastný pár. Jenže pak zničehonic přišel drsný rozchod, během kterého se Bisenius nezdráhal na sociální síti špinit jméno bývalé partnerky, a dokonce ji obvinil z nevěry. Týnuš se po skončení vztahu rozhodla chránit své soukromí a zavázala se, že dalšího partnera fanouškům neukáže do doby, než si bude případnou novou známostí stoprocentně jistá.

Přišel čas

Na konci loňského roku pak influencerka přiznala, že je zamilovaná. Po předchozích zkušenostech si ale svou lásku nechávala jen pro sebe a své blízké a partnera na sociálních sítích jen okrajově zmiňovala. Vztah se ale vyvíjel a stále vyvíjí skvěle, a tak přišel moment, kdy Týnuš uznala za vhodné, že konečně přišel ten správný čas svého přítele ukázat i fanouškům.

A nyní se fešným Italem Davidem Nebbiou, který je o několik let starší, ráda pochlubí. Kromě sociálních sítích, kde s ním sdílela několik společných fotek, jej dokonce ukázala i ve svém videu na YouTube během zařizování jejího nového bytu.

Do Itálie a zase zpátky

Italský podnikatel žije jednou nohou v Itálii a druhou v Praze. „Střídá to pravidelně. Jeden týden Praha, druhý Itálie a takto pořád dokola,” svěřila se Týnuš svým fanouškům na sociální síti. Ti se pak zajímali hlavně o to, zdá náhodou i ona sama nemá v plánu se do Itálie přestěhovat. To však influencerka prozatím neplánuje. „Ale kdoví, co bude v budoucnu,” prohlásila.

Týnuš Třešničková by nemohla být se svým partnerem šťastnější a váží si na něm hned několik věcí. Kromě toho, že ji v její kariéře velmi podporuje, kráska oceňuje jeho schopnost komunikace. „Ne nadarmo se říká, že dobrá komunikace je základ pro spokojený vztah. A také je to neskutečně pozitivní a happy člověk, což je dost nakažlivé,” pěla ódy na svou lásku Týnuš na sociální síti.