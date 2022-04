Podnikatel, pašerák i tajemný Ital: Týnuš Třešničková měla na muže smůlu

Zdroj: Profimedia

Týnuš Třešničková před čtyřmi lety vyvázla z nehody, která ji navždy poznamenala. Influencerka byla na luxusní večeři se svým tehdejším přítelem Viktorem Hajíčkem a po výbuchu, ke kterému došlo vlivem špatné manipulace číšníka s ohněm, byla popálena na třiceti procentech těla, a to zejména na obličeji. Zatímco podnikatel se raduje z čerstvě narozeného miminka, Třešničková se zatím do rodiny nehrne a užívá si luxusu po boku nového movitého muže.

Vztah Viktora Hajíčka a Týnuš Třešničkové se po osudné nehodě v istanbulské restauraci rozpadl. Youtuberka musela zůstat kvůli vážným popáleninám v místní nemocnici a podnikatel se vrátil do Čech, což vztahu příliš neprospělo. Třešničková se nakonec domů vrátila téměř po roce.

Youtuberka tak zůstala na náročnou rekonvalescenci sama, zatímco Hajíček se z rozchodu rychle oklepal a našel útěchu u jiných krásek. Nakonec zakotvil u jednadvacetileté Miss Denisy Spergerové, která mu před pár dny přivedla na svět dceru.

"Ahoj světe, jmenuji se Isabella, narodila jsem se včera večer a jsem zdravá, krásná a spokojená," pochlubila se o víkendu novopečená maminka na Instagramu.

Bisenius a praní špinavého prádla

Ani Týnuš Třešničková nezůstala po nevydařeném vztahu s Hajíčkem bez partnera. Nějaký čas randila s bývalým pašerákem Ladislavem Biseniem, jejich vztah ale neměl dlouhého trvání a podnikatel se pak o své ex velice nelichotivě vyjadřoval na sociální síti i do médií.

"Sice jsme tvořili hezký pár a měli se rádi, ale radši si přeji, abych Týnuš nikdy v životě nepotkal. Tři měsíce jsem jí dělal fotografa a vymýšlel program, aby jí nepadali sledující (tak jestli má nějakou soudnost, ať si ty fotky smaže, všechny jsou ode mě), pomohl jí přečkat těžké chvíle, a to ani neříkám, že to stálo nesmysl. Tenhle člověk má rád jenom sám sebe a strašně všechno přepočítává na peníze, myslel jsem, že ji trošku napravím (ona vlastně nenávidí lidi). Vůbec nevím, na co si před váma hraje, a to, že si vše platí sama? Strašně zlej člověk (možná je to kvůli té nehodě)," nebral si Bisenius s Týnuš servítky na Instagramu a dokonce ji obvinil z nevěry.

"Ten člověk mě podvedl hned při první příležitosti! Šrot! Nevím teda, s kým mě hned v neděli podvedla, ale ten člověk musel být taky strašný zoufalec, když my dva s Týnuš to neměli ani pořádně vyřešený," tvrdil zhrzený Ladislav.

Tajemný Ital David

Vztah s dalším podnikatelem, tentokrát Italem Davidem Nebbiou, Týnuš Třešničková zprvu tajila. Loni v prosinci nakonec Týnuš přiznala, že skutečně má nového partnera.

"Už to nechci tajit, i když všímavější asi tuší. Do Itálie jsem letěla za svým přítelem. Je to Ital a žije napůl v Praze a napůl v Itálii, takže moje cesty do Itálie teď asi budou trochu častější," pochlubila se hvězda Youtube.

A zatím to vypadá, že románek s Italem stále trvá. Třešniková se nedávno vrátila z Milána, kde byla navštívit svého milence. "Byli jste už v Miláně? Co vás tu nejvíce okouzlilo? Mě asi nikdy nepřestane udivovat Duomo, jak monumentální a krásná budova to je," sdílela kráska snímek z Itálie.

S jizvami na obličeji Týnuš sice stále bojuje, díky moderní estetické medicíně se jí ale během čtyř let podařilo jejich vzhled výrazně zlepšit.

