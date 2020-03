Týnuš Třešničová: Trápení stále nekončí! Promluvila o jizvách a následcích!

"Jsem nějaká smutná a mám potřebu vám to říct. Dneska jsem si četla asi milion e-mailů, kde si mezi sebou píší naši čeští právníci a turečtí právníci, do toho jsem si byla vyzvednout různé formuláře o trvalých následcích, které budu vyplňovat, a už jsem z toho nějaká psychicky unavená, už mě to upřímně nebaví," postěžovala si Třešničková.

Boj o finanční vyrovnání se táhne už mnoho měsíců a vypadá to, že podnik nejspíš svou chybu nebude chtít uznat tak lehce, i když má Týnuš velmi viditelné následky.

Dlouhé dohadování přes právníky poškozenou Youtuberku vysilují a psychicky se stále vrací ke dni, který ji změnil celý život, což není zrovna příjemné. I když má ale někdy Týna slabší dny, stále je inspirací pro mnoho podobně poškozených dívek a žen! Před všechny útrapy se dokázala zpět vyhoupnout do sedla a my jí za to tleskáme! Hlavu vzhůru a jen tak dál!