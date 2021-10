Manipulace s důkazy i odškodnění: Týnuš Třešničková promluvila o popáleninách

Zdroj: Profimedia

Jsou to již tři roky, co youtuberka a influencerka Týnuš Třešničková utrpěla během návštěvy istanbulské restaurace závažné popáleniny na více než třiceti procentech těla. Jak sama uvádí, být lepší reakce tamního personálu, její zranění nemusela být tak rozsáhlá, jak nakonec byla. V jednom z mála rozhovorů, který od nehody poskytla, promluvila o bolestivé léčbě, zvláštní manipulaci s důkazy na místě činu i odškodnění.

Měl to být romantický výlet do Turecka, jehož součástí byla i návštěva světoznámé restaurace Nusret v Istanbulu, dnes již bývalí partneři Týnuš Třešničková, vlastním jménem Kristýna Třešňáková, a Viktor Hajíček si z něj však odnesli ty nejhorší vzpomínky. Právě během návštěvy zmíněné restaurace se totiž stali oběťmi náhlého vzplanutí neznámé hořlaviny, se kterou špatně manipuloval člen tamního personálu. „Byla jsem v Nusret restauraci. Nevím, jestli to byla nějaká ohnivá show, ale vybuchla přímo přede mnou nějaká kapalina,” vracela se influencerka k onomu večeru v rozhovoru pro DVTV. Zatímco Hajíček utrpěl podle Blesku popáleniny zhruba na 15 procentech těla, Třešničková na tom byla o poznání hůře. Popálených měla pětatřicet procent těla a šlo přitom o popáleniny druhého a třetího stupně.

Extrémně bolestivá léčba

Týnuš Třešničková byla po nehodě převezena do nemocnice, kde strávila dlouhých osm měsíců, během kterých podstupovala náročnou a hlavně bolestivou léčbu poranění. „Nevím ani, jestli se to k něčemu dá přirovnat. Bylo to opravdu hodně bolestivé a psychicky náročné, protože jsem věděla, že to každý den nebo obden přijde znovu. Už jen z toho jsem byla vystrašená a bála se, jestli to bude bolet znovu,” přiznala youtuberka, která si v nemocnici jistě prožila mnoho krušných chvil.

Lékaři však Třešničkové říkali, že jí jizvy nezůstanou. Jak je ale zřejmé, důsledky závažných popálenin jsou stále viditelné. „Ti moje doktoři byli hodně optimističtí, možná až moc. A možná to dělali schválně kvůli mé psychice, že mě ujišťovali o tom, o čem možná věděli, že nebude možné,” dodala influencerka.

Zvláštní postup personálu restaurace

Youtuberka v jednom ze svých videí mluvila o tom, že její zranění možná mohla být mnohem mírnější, pokud by došlo k lepšímu zásahu personálu restaurace, který dle všeho nebyl na podobné situace dostatečně proškolený. Jak lze navíc pochopit ze slov Týnuš Třešničkové, zdá se, že se někteří ze zaměstnanců mohli dokonce pokoušet zamést stopy. „My jsme dostali zprávu o tom, že místo činu bylo uklizené ještě předtím, než tam přišla policie. Což znamená i manipulování s tou kapalinou. Policie pak ani nemohla vyšetřit, co to bylo za kapalinu,” vyprávěla youtuberka, která na restauraci jistě vymáhala odškodnění.

„Ono něco probíhalo, ale já už to mám sama v sobě ukončené,” řekla bez bližších detailů Třešničková. „Myslím si, že je nevyčíslitelné, co se mi stalo,” uvedla ještě.

Jizvy po popáleninách jsou stále méně viditelné: