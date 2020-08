Týnuš Třešničková ukázala božské křivky! Jizvy už krásná Youtuberka neskrývá!

Kristýna Třešňáková známá jako Týnuš Třešničková se dle svých slov učí milovat své jizvy a pánové, je to skutečně jedinečná podívaná! Krásná Youtuberka se ukázala sledujícím ve dvoudílných plavkách a musíme uznat, že má Týnuš skutečně co nabídnout! Přesvědčte se sami v naší fotogalerii!

Budou tomu dva roky, co se Kristýně Třešňákové otočil celý svět vzhůru nohama. Krásná Youtuberka jela s přítelem Viktorem Hajíčkem na dovolenou, v luxusní restauraci ale došlo k chybě číšníka, která poznamenala Týnuš na celý život!

Pracovník baru se přiblížil s neznámou hořlavinou přímo k místu, kde zrovna hvězda Instagramu seděla se svým partnerem, a následně došlo k explozi, která popálila Týnu na obličeji, rukách, krku a hrudníku!

Třešňáková pak musela zůstat téměř rok v Istanbulu, kde v místní nemocnici podstoupila řadu léčebných procedur. I přes snahu lékařů bohužel krásné Youtuberce zůstaly rozsáhlé jizvy. Týnuš se ale nové výzvě postavila čelem a nyní je příkladem pro stejně postižené pacienty!

Na Instagramu pravidelně ukazuje, že jizvy nejsou nic, za co by měli lidé stydět a sklízí obrovský úspěch! "Ani jsem nevěřila, že si na sebe vezmu letos dvoudílné plavky, ale here I am. Učím se po krůčkách milovat své jizvy víc a víc. A přestože tohle není konečný stav, nechci čekat až… Tělo každé ženy (i muže) je tak dokonalé a jedinečné, že ozdoba strií, jizev nebo třeba pigmentových skvrn jim dodává pouze na unikátnosti, za kterou není potřeba se stydět," napsala nedávno Týnuš popisek k jedné ze svých fotek v bikinách!

Pojďte se podívat do naší galerie, jak to Třešničkové v různých modelech plavek sluší! I s jizvami je královnou všech koupališť!