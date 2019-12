Takhle to mám s bývalým! Třešničková prozradila, jak moc se vídá s Hajíčkem

Youtuberka Týnuš je v současné době sama, a pokud ne, tak svého pana božského dost dobře ukrývá. To Hajíček neukrývá vůbec nic. To, že by měl mít vztah s 1. vicemiss soutěže Miss Face 2016 Alicí Činčurovou sice netroubí do světa, ale v kanálech se spolu rozhodně neskrývají.