Lidskost nad protokol: Ukrajinu už podpořila i sama královna Alžběta II.

Britská monarchie si zakládá na svém neutrálním přístupu k politice jiných zemí. Královský protokol dokonce všem členům královské rodiny nařizuje, aby zůstali apolitičtí a ke konfliktům jiných států se nijak nevyjadřovali. Teď je ale situace jiná. Válka, která momentálně zuří na Ukrajině, monarchii nenechává chladnou. Ukrajině už vyjádřila podporu i královna Alžběta II. Zemi, která prožívá nesmírně těžké časy, také poskytla štědrý finanční dar.

Jak uvedl web ET Online s odkazem na slova člověka z Buckinghamského paláce, královna Alžběta II. věnovala Humanitární výzvě pro Ukrajinu velmi štědrou finanční sumu. „Tohle je pro královskou rodinu velmi neobvyklé. Většinou se v politice jiných států neangažují a neposkytují jiným zemím ani finanční podporu,” uvedl pro zmíněnou redakci zdroj z paláce.

Sám Buckinghamský palác se přitom k dotaci nijak nevyjádřil a krok královny označil za soukromou záležitost, kterou nebude blíže komentovat. „Mnohokrát děkujeme Jejímu Veličenstvu královně za pokračující podporu Výboru pro katastrofální události a za štědrý dar Humanitární výzvě pro Ukrajinu,” napsali na sociální síti členové sdružení.

Many thanks to Her Majesty The Queen for continuing to support the Disasters Emergency Committee and for making a generous donation to the DEC Ukraine Humanitarian Appeal. @RoyalFamily #UkraineAppeal