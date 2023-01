Milostné drama v seriálu Ulice: Způsobí Mirek problémy mezi Prokopem a Magdou?

Zdroj: TV Nova

Nový rok přinese hned několik změn a novinek u Magdy a Prokopa. Oba se s nimi budou muset poprat, oběma to přinese i další velké výzvy. Prokopa třeba moc nenadchne, že se kolem Magdy začnou motat mladí a úspěšní muži. To překvapí dokonce i jejich kolegy ve škole. Proč ten nebývalý zájem o Magdu a jak to Prokop vezme?

Je tu nový rok a s ním startují i nové díly seriálu Ulice. Na začátku roku je obvykle vše zalité sluncem. U Prokopa (Ondřej Studénka) tomu tak bohužel není. Jen co přijde do školy, zjistí, že návrat Ireny Landové (Kateřina Holánová) na pozici ředitelky školy pro něj nebude jen tak. Každý z nich si totiž představuje novou spolupráci trochu jinak. Prokopovi moc nepřidá ani to, že se kolem Magdy (Veronika Čermák Macková) začnou motat sympaťáci, kteří jsou momentálně v životě mnohem úspěšnější než on. Jedním z nich je starosta Jirka Hložánek (Ondřej Havel), jenž má pro Magdu zajímavý návrh. Takový, že o něm Magda začne skutečně uvažovat.

Mirek opět na scéně

Ale Jirka není jediný, kdo se neohlášeně objeví ve škole. Mnohem větší rozruch tam způsobí mladý muž, jenž tam přijde s obrovskou, nádhernou kyticí pro Magdu – Mirek Soukal (Daniel Bambas). Právě jeho by tam nikdo nečekal po tom všem, co mají s Magdou a Prokopem za sebou. Pravda, jako krok k usmíření se dal koncem roku brát Mirkův štědrý příspěvek na Magdinu sbírku ve prospěch domácích hospiců. Od té doby se ale Mirek opět neozval, takže to Magda i Prokop pustili z hlavy. Mysleli si, že tím to pro Mirka končí, že o něm zase hodně dlouho neuslyší. S Magdou měl totiž Mirek jen pár týdnů před svatbou, když souhrou náhod zjistil, že v Magdině životě figuruje ještě jeden muž – Prokop. Tomu navíc došlo, že Magdu nechce ztratit, takže se ji snažil získat nazpět, i když ho Mirek považoval za svého nejlepšího kamaráda.

Objevil se náhodou?

Pro Mirka to byla tehdy obrovská rána, protože Magdu opravdu miloval a Prokopovi věřil, že to má s Magdou vyřešené. Magda se kvůli Mirkovu odchodu a zrušené svatbě dlouho trápila. Rozhodně mu nechtěla ublížit, naopak věřila, že se k ní Mirek vrátí, vezmou se a budou spolu šťastní. Nakonec se dala dohromady přeci jen s Prokopem, jenž jí byl v těžkých chvílích oporou. Přestože jsou rádi, že jsou spolu, oba mají vůči Mirkovi trochu černé svědomí. O to více je nyní překvapí, když se Mirek vrátí do jejich života. Ve škole se samozřejmě neobjeví náhodou.



Bude k tomu mít svůj důvod, což hlavně Prokopa docela rozhodí. Měl by se Mirka obávat? Má Magda vše kolem Mirka už opravdu zpracované? A proč o sobě dá Mirek vědět právě takovým způsobem? Co za jeho příchodem do školy vězí?



Co ke svému návratu do Ulice dodává Daniel Bambas? Jak ho prožíval?

„Návrat byl velice příjemný a jelikož čas skutečně utíká až příliš rychle, neměl jsem ani pocit, že bych se vracel po několika měsících. V ateliérech jsem potkal všechny známé tváře, takže jediné, co se změnilo, bylo pár nových kostýmů pro postavu Mirka.



Tušil při svém loučení, že se za několik měsíců do seriálu zase vrátí?

„Věděl jsem, že se ještě jednou objevím, ale myslel jsem, že to bude skutečně jen na okamžik. Nakonec je ten okamžik trochu delší“.



Co jeho postavu čeká v nadcházejících dílech, na co se mohou diváci těšit?

„Mohu naznačit, že Mirek se vrací s velkým překvapením, které do jisté míry ovlivní i životy Magdy a Prokopa. A taky snad mohu prozradit, že se Mirek vrací s těmi nejlepšími úmysly.“



A protože máme nový rok, Daniel ještě dodává:

„Rád bych divákům popřál především pevné zdraví a spoustu lásky! Myslím, že vše ostatní se potom zvládá mnohem snadněji. Máme dost sil na to překonat krize vlastní a zároveň pomáhat i těm, kteří naši pomoc potřebují. A Ulici přeji spoustu talentovaných, kreativních a pečujících lidí v celém jejím širokém týmu. A přízeň diváků, samozřejmě!“

Premiérové díly seriálu Ulice vysílá TV Nova od pondělí do pátku v podvečerním čase od 18:25 hod. S týdenním předstihem jsou divákům k dispozici na Voyo.