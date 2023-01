Nová postava v Ulici zamíchá kartami: Dcera Kateřiny způsobí pořádný poprask

Zdroj: TV Nova

Hned na začátku roku rozvíří dění v Ulici nová postava – Kateřinina dospělá dcera Martina Dubovská v podání Natálie Holíkové. Už její příchod způsobí docela slušné pozdvižení, a to nejen u samotné Kateřiny, ale také v rodině Lumíra Nykla, se kterým Kateřina již nějaký čas chodí. Kdo bude z Martiny nejvíc paf? Proč tak nečekaně přijede za mámou? A jaká vlastně je?

O dětech se často říká, že jablko nepadá daleko od stromu. Nejedná se jen o vzájemnou fyzickou podobu s jedním z rodičů, ale hlavně o jejich chování. Martina Dubovská (Natálie Holíková), dcera majitelky hospody v Ulici Kateřiny (Martina Randová), patří mezi potomky, na něž to platí do puntíku. Je energická stejně jako její máma, má charisma a temperament, oplývá šarmem i smyslem pro humor. Věci bere obvykle s nadhledem, ale stejně jako Kateřina, i ona se dokáže rázně ozvat, pokud jí dojde trpělivost nebo pokud má pocit, že s ní někdo nejedná fér. Navíc i ona zakotvila v pohostinství. Na rozdíl od mámy udělala kariéru v zahraničí, kde se vypracovala od píky po šéfkuchařku ve vyhlášené restauraci v italském lyžařském středisku.

Šok z návratu

Nyní se Martina objeví zčistajasna v Ulici, i když byla s mámou dohodnutá, že se opět uvidí až o Velikonocích. Je to jen pár dní, co se Kateřina od ní vrátila, proto by ji ve snu nenapadlo, že se s ní tak brzy znovu shledá. Pravda, společně strávený čas nedopadl úplně podle jejich představ, protože Martina musela vzít služby za kolegu, který si vzal na svátky volno, aby mohl být se svou rodinou. Nic ale nenasvědčovalo tomu, že by se schylovalo k nějakému průšvihu, byť Martina tehdy byla docela přetažená a s mámou si toho moc neužily. O to více Kateřinu překvapí dceřin příjezd. Z prvotního šoku rychle přejde do obrovské radosti, že se s Martinou opět setkává. Vzápětí ale nastoupí úplně jiný pocit – starost o dítě. Máma se v Kateřině prostě nezapře. Okamžitě začne vyzvídat, co za Martininým příjezdem vězí.

Nyklová není nadšená

Kateřina však nebude jediná, kdo neuvěří vlastním očím, když Martinu spatří. Pěkný rozruch způsobí také ve Vendulině (Anežka Rusevová) bistru nebo u Lumíra (Václav Svoboda) doma, kde se seznámí i s obávanou hlavou rodu Vilmou Nyklovou (Jaroslava Obermaierová), jež Kateřinu coby Lumírovu přítelkyni nyní toleruje, rozhodně ale není z tohoto vztahu nadšená.



Jak Vilma přijme bezprostřední Martinu? Jaký trapas se s Martinou stane Lumírovi? Proč vlastně Martina přijede a jaký vztah má se svou mámou? Nejen na tyto otázky odpoví dění v nových dílech Ulice.



Premiérové díly seriálu Ulice vysílá TV Nova od pondělí do pátku v podvečerním čase od 18:25 hod. S týdenním předstihem jsou divákům k dispozici na Voyo.