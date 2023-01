Velká změna v seriálu Ulice: Koho a proč museli tvůrci přeobsadit?

Zdroj: TV Nova

V seriálu Ulice došlo k jedné podstatné změně, které si pozorní diváci mohli všimnout už během několika málo posledních odvysílaných epizod. V roli syna Karly a Máry se totiž objevuje zcela nová tvář. Původního představitele Kustíka totiž museli tvůrci z rozumných důvodů nahradit.

V Ulici se nedávno poprvé objevil nový představitel malého Kustíka, mladšího syna Karly a Máry. Až dosud se v této roli objevoval Vilémek Schön. Nyní Kustíka ztvárňují dvojčata Rafael a Samuel Martinicovi. Jaký je důvod přeobsazení a jak často k tomu v seriálu dochází?

Stejná role, více tváří

Seriál Ulice se vysílá již přes sedmnáct let. Za tu dobu si v něm zahrála i spousta dětí. Některé z nich v něm vyrostly, jiné byly časem přeobsazeny nebo se v seriálu již neobjevují. Mezi uliční stálice patří například Matyáš Valenta, jenž je s rolí Františka Hrubého spjat již přes sedmnáct let. Jeho sestru Annu-Marii Valentovou vídají diváci seriálu jako Emu Toužimskou od roku 2007. Roli Gábinina syna Šimona Urbana ztvárňuje již přes deset let Jakub Krause.

U některých postav ale došlo během let, co se Ulice vysílá, k přeobsazení dětských herců. To se stalo například u postavy Alexe Nykla, jehož zpočátku hrál malý Vašík Motyčka. Nyní se v této roli objevuje v seriálu Filip Hornyak. Také coby Chrise van Ruytera teď diváci vídají nového představitele. Původně byl do role syna Františka a Skyler obsazen malý Tomášek Kozdera, nyní Chrise hraje Michael Lorenc. V případě Mirinky Hejlové, dcery Jardy a Lenky, došlo k přeobsazení dokonce několikrát. Nejprve ji ztvárňovala dvojčata Anežka a Michaela Vavrochovy, poté Anička Spáčilová, od roku ji hraje Adélka Krauseová, sestra Jakuba, seriálového Šimona.

Kustíkovi propůjčil tvář nový herec. Zdroj: TV Nova

Častá obměna

Proč je v Ulici přeobsazování dětských postav tak časté? Vysvětlení je jednoduché. Ulice je dlouhodobý projekt. Nyní se vysílá již jeho osmnáctá sezona. Za tu dobu se v ní narodilo už hodně miminek. Příběhy některých z nich a jejich rodičů se tvůrci rozhodli vyprávět i s vědomím náročnějšího natáčení, protože na place se vše podřizuje právě těmto nejmladším posilám uličního hereckého týmu. Zatímco u krátkodobých projektů natáčejí malé děti jen pár dnů během kratšího časového úseku, u dlouhodobých seriálů, jako je právě Ulice, není natáčení omezeno na dobu určitou. A právě to přináší při práci s dětmi ty největší komplikace.

Děti mohou prostředí začít vnímat jinak

„Natáčení s dětskými herci je citlivá záležitost. Když je obsazujeme do jednotlivých rolí, procházejí castingem podobně jako ostatní herci. Na rozdíl od nich se ale malé děti rychle vyvíjejí, mění se u nich jejich potřeby, povaha, postupem času se může změnit i jejich reakce na prostředí ateliérů. I když toto místo už důvěrně znají, najednou se v něm přestanou cítit dobře. A my rozhodně nechceme žádné děti trápit. Snažíme se, aby pro ně bylo natáčení hrou, aby je bavilo. Jakmile na nich vidíme, že to tak není, je to pro nás signál, abychom si o tom popovídali s jejich rodiči a naším dětským hereckým koučem. Jestliže tato situace trvá delší dobu, dětského herce přeobsadíme právě s ohledem na jeho křehkou duši,“ říká ke změnám v obsazení některých dětských rolí producentka projektu Jana Maršíková.

To je také důvod, proč se tvůrci Ulice rozhodli k přeobsazení představitele malého Kustíka, syna Karly a Máry Marečkových. Od jeho narození až do současnosti ho ztvárňoval Vilémek Schön. V poslední době už ale nebyl v ateliérech šťastný, a tak došlo ke změně v obsazení. Nyní se budou v roli Kustíka střídat dvojčata Rafael a Samuel Martinicovi. „Rodičům malého Vilémka touto cestou ještě jednou děkujeme za bezvadnou spolupráci a přejeme jim, aby byl jejich syn šťastný a dělal jim jen samou radost,“ dodává Jana Maršíková.