Milostné drama v Ulici nebere konce, odkopnutá Bára si se Skyler vyřídila účty

Bára to Skyler pěkně spočítá

Zdroj: TV Nova

Jak si vyřídí odkopnutá Bára účty s rozvracečkou vztahů Skyler? Seriál Ulice zrcadlí dění v našich běžných životech, diváci se dokážou s jeho postavami ztotožnit. Fandí těm, jimž je ublíženo, těší je, když dostanou lekci ti, kteří si to zaslouží. Tentokrát dojde i na Skyler, jež zničila vztah Báře a Františkovi. Jak to od Báry schytá?

V seriálu Ulice se hodně řeší vztahové věci, které jsou velmi blízké i divákům. V poslední době je zaujal také příběh Františka (Matyáš Valenta), Skyler (Michelle Hansen) a Báry (Eliška Bašusová). Ta se stále ještě nevyrovnala s kopačkami od Františka, jenž se s ní po více jak dvouletém vztahu rozešel kvůli bývalé partnerce Skyler, se kterou má syna Chrise (Michael Lorenc) a jež se s ním před lety rozešla kvůli jinému.

Skyler použila ty nejostřejší zbraně

Před pár měsíci ale Skyler naplno došlo, co všechno ztratila, a začala o Františka bojovat, i když věděla, že ten už chodí s Bárou. Skyler prostě chtěla mít svoji rodinu opět pohromadě. Navíc zjistila, že ji František zase přitahuje. Starost o Chrise ty dva na podzim znovu sblížila. A protože chemie mezi nimi stále funguje, František nakonec Skyleřině přitažlivosti podlehl. Skyler navíc velmi dobře věděla, na jaké struny u něj zabrnkat, aby se k ní vrátil, že syn je pro něj to nejdůležitější na světě.

Bára umí vystrčit drápky Bára si brzy všimla, že se něco děje. Bylo jen otázkou času, kdy se dozví pravdu. František se jí nakonec přiznal ke dvěma úletům se Skyler, což byla pro hrdou Báru taková podpásovka, že se s ním okamžitě rozešla. Krátce na to se dal František dohromady se Skyler, takže ta si nyní vychutnává svůj triumf. Bára si od ní ale nemíní nechat všechno líbit. I ona umí vystrčit drápky a ukázat, co v ní vězí, pokud ji někdo pořádně naštve. Jak to od ní Skyler schytá? Proč se nezmůže pomalu na slovo?