V Ulici jde o život! Kristýna zažívá muka, k smrti vyděsí Evžena i Blanku

Seriál Ulice přibližuje ve svých dějích také témata, která jsou divákům hodně blízká a s nimiž se spousta z nich setkala i ve svém vlastním životě. Přesto o nich raději mlčí, aby se na ně jejich okolí nedívalo skrz prsty. Jedním z těchto témat je i panická ataka. Jak člověk kvůli ní trpí? To je vidět v této ukázce z nových dílů Ulice.

Seriál Ulice přináší ve svých dějích nejen různé vztahové peripetie. Pravidelně poukazuje také na jevy, jež jsou ve společnosti nezřídka tabuizovány. Mezi ně patří i nejrůznější psychické poruchy a téma duševního zdraví u mladé generace obecně. Přesto právě mladí lidé si občas procházejí psychickým peklem, za které se před svými vrstevníky stydí, a tak raději mlčí. Přitom zažívají neskutečná muka a bojí se o svůj život.

Ublížil jí rozchod

Právě na to se v Ulici nyní zaměřuje příběh Kristýny Volákové (Sára Korbelová). Na její křehké psychice se totiž podepsal rozchod s partnerem víc, než kdokoliv tušil. Důsledky se ke všemu projevují až nyní, po několika měsících od rozpadu jejího vztahu, když si už i ona sama myslela, že je z toho nejhoršího venku.

Vyděšená matka

Když Kristýna vyrazila před necelými dvěma týdny po dlouhé době na rande, udeřila u ní poprvé panická ataka. Kristýnu i její blízké, například mámu Blanku (Linda Rybová) a jejího partnera Evžena (Martin Finger), to tehdy pořádně vyděsilo. Všichni doufali, že se to již nebude opakovat. Jenže den se sešel se dnem a je to tu zas. Panická ataka znovu udeří, s ještě větší intenzitou…



Jaká muka Kristýna zažije? Proč se strachuje o svůj život? To přiblíží tato velmi emotivní ukázka z nových epizod seriálu Ulice.

Premiérové díly seriálu Ulice vysílá TV Nova od pondělí do pátku v podvečerním čase od 18:25 hod. S týdenním předstihem jsou divákům k dispozici na Voyo.