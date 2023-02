Hazard v Ulici: Prohraje Vanda v casinu své svatební šaty?

Zdroj: TV Nova

Vanda je jednou z nejoblíbenějších postav seriálu Ulice. V reálném životě by s ní ale diváci asi nechtěli mít nic společného, protože rozhodně není žádnou kladnou hrdinkou. Teď jim jí možná bude i líto, neboť dostane další ťafky od života. Jednu z nich utrží v kasinu, kam si přijde spravit náladu po fiasku se zásnubním prstýnkem. S jakým výsledkem?

Vanda ze seriálu Ulice si získala přízeň diváků i díky tomu, jak ji ztvárňuje Kristýna Hrušínská. Přestože v minulosti brnkala divákům pořádně na nervy, její eskapády je prostě baví. Zvláště od chvíle, kdy se dala dohromady s Luďkem (Vasil Fridrich) a začala dělat vše pro to, aby ho dostala co nejdříve do chomoutu.

Ponižující prozření

Když si na něm doslova vynutila zásnuby, bylo jen otázkou času, kdy vypluje na povrch pravda o zásnubním prstýnku, který před Vánoci náhodou objevila v jeho šuplíku. A právě nyní se Vandě její štěstí hroutí jako domeček z karet. Prozření je pro ni hodně ponižující, přesto o dobře zajištěného Luďka nechce přijít. To však neznamená, že tohle příkoří jen tak skousne.

Touha po dokonalé svatbě

Náladu si zajde spravit do casina, kde vsadí převážnou část peněz určených na svatební šaty. Je si jistá, že hvězdy při ní budou stát i tentokrát a že si náplast v podobě další větší výhry zaslouží.



Chce, aby její svatba byla prostě dokonalá, aby všem vytřela zrak. K tomu potřebuje mnohem víc peněz, než momentálně má, a tak znovu zasedne k ruletě. S jakým výsledkem? Jak bude hru prožívat?