Koronavirus aktuálně: Uzavření škol je tu, bude se týkat všech stupňů!

Vláda plánuje školy uzavřít již tuto středu a to na dobu od 14. října do 23. října. Na dvoutýdenní domácí výuku pak navazují týdenní již schválené covidové prázdniny, až do neděle 1. listopadu.

Odborníci věří, že když se děti nebudou během tří týdnů stýkat v kolektivu a budou dodržovat karanténu stejně jako na jaře, šíření viru se zmírní! Výuka v základních uměleckých školách může probíhat pouze individuálně, tedy za přítomnosti maximálně dvou osob.

Rodiče co se radovali, že nedošlo k plošnému uzavření škol, tak nejspíš přejde humor, rozhodnutí totiž vypadá už definitivní…