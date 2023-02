Václav Upír Krejčí má strážného anděla, jeho život visel na vlásku několikrát!

Zdroj: Profimedia

Václav Upír Krejčí má opravdu v poslední době smůlu. Minulý rok se provalila nevěra jeho manželky, která mohla skončit více tragicky, než zákazem řízení a tučnou pokutou. Před pár dny oblíbený mim skončil v péči lékařů, a za poslední léta to bylo už potřetí.

Začalo to v roce 2016, kdy spadl odhadem z třímetrové výšky ze žebříku a zlomil si obratel. Tenkrát podstoupil hodinu a půl dlouhou operaci, kdy mu lékaři sdělili, že jen zázrakem neochrnul. Tehdy jednašedesátiletý Krejčí tak utekl hrobníkovi z vozíčku. I tehdy přišel s poněkud zvláštní historkou, jak k úrazu přišel.

Hrozilo, že zůstane na vozíčku

„Vzal jsem žebřík a vystoupal po něm k oněm kalendářům. Nedostal jsem se ovšem až k nim. Najednou žebřík podjel a já letěl dva a půl metru vzduchem a při dopadu si zarval jeden schod do zad. Měl jsem vlastně štěstí v neštěstí. Všichni lékaři mi říkali – buďte rád, že chodíte a že jste neochrnul,“ svěřil se Václav pro server blesk.cz.

O jaké kalendáře se jednalo? Krejčí se bál, že nedostane důchod, protože podle úřadů mu chybí dva a půl roku nepodložených prací. Rozhodl se tedy vyhledat staré kalendáře, kam si zapisoval vše, co dělal, aby úřadům utnul tipec. Ty byly ale uložené kdesi vysoko, proto se rozhodl vystoupat po žebříku, ze kterého se následně zřítil.

2,7 promile v krvi a tučná pokuta

Loni v létě zase opilý boural a u soudu si vyslechl nepěkný verdikt: Pokuta 244 tisíc a zákaz řízení na 30 měsíců. Co se stalo? Krejčí se údajně dozvěděl o nevěře své ženy a rozzuřeně nasedl do auta, kterým však daleko nedojel. Po 200 metrech naboural a sjel do potoka. Soudce mu trest uložil za řízení v opilosti, protože Krejčí nadýchal 2,7 promile. Ten ovšem má opět svoji verzi příběhu, která je více než zajímavá.

Pro blesk.cz Krejčí uvedl, že nepil před jízdou, ale až poté, co se vyboural. Lahev prý vypil rychle v lese po všem, co se odehrálo. „Taky tam zaznělo, že mě museli dva hasiči podpírat, jak jsem byl ožralý. Tak to nebylo, byl jsem bos a v lese mě všechno píchalo do chodidel,“ zakončil svou obhajobu Krejčí pro zmíněný server.

Nyní je opět pod dozorem lékařů, protože před pár dny se mu značně přitížilo. Krejčímu otekly mandle a začal se dusit. Na poslední chvíli pro něj dojela záchranka a odvezla ho do nemocnice, kde mu opět oznámili, že to bylo jen tak tak. Kdyby ještě chvíli váhal, nemuselo to vůbec skončit dobře, dost možná by se udusil.