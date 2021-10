Osudová žena Václava Havla: Olgu uháněl roky, než s ním začala chodit

Zdroj: Profimedia

Náš první porevoluční prezident a muž, který ukázal Českou republiku světu, by nedávno oslavil 85. narozeniny. Bohužel však již deset let není mezi námi, tak si alespoň pojďme připomenout ty největší zajímavosti ze života tohoto velikána.

Václav Havel patří mezi osobnosti, na které stojí za to nezapomenout a jejichž památku bychom si měli pravidelně připomínat.

Václav se narodil 5.10. 1936 v Praze do rodiny Václava Havla staršího, který byl stavebním podnikatelem, tudíž rodina neměla o finance nouzi. Maminka se živila jako módní návrhářka a jeho dědeček byl československým diplomatem. Navíc jeho strýc Miloš vlastnil Lucernafilm, který byl největší prvorepublikovou firmou na produkci filmů.

Po válce začal Václav navštěvovat elitní internátní školu, kde se seznámil s Milošem Formanem. Jenže roku 1948 byla škola zavřena. Po střední zamířil Havel na ČVUT, ale poté chtěl přestoupit na filmovou fakultu Akademie múzických umění, kam se ale nedostal. NA ČVUT už ale zpátky nemohl.

S Olgou se seznámil v sedmnácti letech

Se svou životní láskou Olgou, se Václav seznámil, když mu bylo sedmnáct let. Olze bylo devatenáct a mladý Havel ji zprvu vůbec nelákal. Musel jí nadbíhat tři roky, než ho vzala na milost a začala s ním chodit. Nakonec to byla právě ona, která byla z dvojice oblíbenější, sečtělejší a Václavovi dávala ty nejcennější rady.

Když se Havel vrátil z vojny, živil se mimo jiné jako jevištní technik v divadle ABC, kde začal koketovat i se svou tvůrčí stránkou. Roku 1959 napsal svou první divadelní hru Rodinný večer. Pak Zahradní slavnost či Vyrozumění. Jeho první kniha Protokoly vyšla roku 1966.

O Havlovi se ví, že v 60. letech vyřejně vystupoval proti režimu, čímž byl neustále pod kontrolou. KSČ se rozhodla, že ho zničí. Během normalizace se jí to téměř povedlo. Václav však začal vydávat samizdatovou ediční řadu Expedice a stal se mluvčím Charty 77. Byl několikrát obviněn a odsouzen za podvracení republiky.

První porevoluční prezident a miláček davů

Nakonec byl po všech útrapách zvolen 29.12. 1989 zvolen prezidentem Československé socialistické republiky. Následně pak i samostatné České republiky.

Roku 1996 zemřela jeho milovaná manželka Olga, kterou veřejnost milovala.

„Poslední měsíce už nevycházela z domu nebo byla v nemocnici. Pokoušel jsem se ji povzbuzovat, říct jí tu a tam něco milého, ale okamžitě vždycky poznala, proč to dělám, a řekla mi, abych si to nechal od cesty. My jsme neměli moc ve zvyku říkat si milé věci. Věděli jsme, že jsme tak pevně spolu svázáni a na sobě závislí, že to ani snad nejde devalvovat jakýmkoli komentářem, “ vzpomínal na ni Havel podle Blesku před smrtí.

Rok poté se po jeho boku začala objevovat herečka Dagmar Veškrnová a to mu dlouho lid nemohl odpustit. Také začaly jeho vleklé zdravotní potíže. Nejprve prodělal operaci nádoru na plicích a o dva roky později byl operován pro perforaci tlustého střeva.

Václav Havel nakonec zemřel po dlouhé nemoci 18. prosince 2011.

Další zdroje: Krajské listy