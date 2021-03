Václav Klaus a covid: Konec karantény! Jak změnil svůj postoj k pandemii?

Zdroj: Profimedia

K dlouhodobým odpůrcům pandemie koronaviru a všeho, co s ní souvisí, byl Václav Klaus. Svůj postoj ale zřejmě přehodnotil, jelikož covid chytl a nemocí se nakazil. Prozatím prozrazuje prostřednictvím Institutu Václava Klause více to, jaký je jeho zdravotní stav, než to, jak bude nyní vystupovat na veřejnosti.