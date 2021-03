Václav Klaus po koronaviru: Chce zpět do politiky

Zdroj: Profimedia

Václav Klaus je jedním z těch, co koronavirus od začátku zlehčoval, odmítal nosit roušky, a těm, kteří dodržovali pravidla, se veřejně vysmíval. Jenže pak se nakazil, a i když nic veřejně nepřiznal, ví se, že ho přestal považovat za obyčejnou chřipečku. Po skončení karantény se dokonce nechal slyšet, že pokud se nenajde nějaká nová politická strana, se kterou by souznil, nevylučuje možnost, že se opět vrátí do vrcholové politiky.