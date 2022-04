Václav Knop ukázal milenku, s manželkou žije dál a rozvádět se nechce

Zdroj: Profimedia

Václav Knop loni šokoval veřejnost svým veřejným přiznáním k milence. Herec se pochlubil, že jde o mnoho let mladší ženu, než je jeho manželka Leona, kterou si bral v roce 2009 a údajně s nezvyklou situací nemá problém. Na Český ples Knop poprvé svou novou múzu vyvedl do společnosti.

První manželkou Václava Knopa byla herečka Kateřina Frýblová, s níž má herec dvě dospělé děti - syna Kryštofa a dceru Hedviku. V roce 2009 se podruhé oženil se svou současnou ženou Leonou, poslední rok si ale ke stálému vztahu našel ještě Knop o třicet let mladší milenku.

Dnes je polyamorie v kurzu a možná proto se herec, kterého diváci znají například ze seriálu Slunečná, se svými nezvyklými vztahy nijak netají.

"Mám volnost, můžu si jít s kým chci, kam chci. S manželkou jsme se takhle domluvili. Rozumně a inteligentně. Já jí dal taky volnost. Je to oboustranné. S manželkou spolu žijeme v jednom bytě, vše je mezi námi v pořádku. Mám rád ženy a je to na mně myslím občas i vidět. Nedělám si zábrany. Kolik mi zbývá let života? Za měsíc mi bude 72 let, takže pět, sedm, nebo deset? No tak sakra, si to užiju ještě," svěřil se loni webu Super. A svá slova bere evidentně vážně.

Šaty partnerky nekomentuji

Ačkoliv si Václav Knop vyrazil mezi lidi se svou novou milenkou, svůj nový vztah nijak komentovat nechtěl.

"Prosím pěkně, budu komentovat jen ples. Díky manželům Duškovým byl na vysoké úrovni a bylo mi potěšením, že jsem se ho mohl účastnit," řekl herec webu zivotvcesku.cz a dodal, že se o nové známosti odmítá více bavit.

Knop proto řekl pár slov alespoň o svém outfitu. "Jde o smoking, který je prakticky pracovní záležitostí. Jako měli dříve herci ve výbavě frak, tak já mám smoking a naštěstí jsem ještě příliš nepřibral, takže se pořád do něj vejdu. Šaty mé partnerky opět nekomentuji," dodal. Jak to herci s jeho o třicet let mladší blondýnkou slušelo, se můžete podívat v naší galerii.

Temperamentní herec si chce ještě užít přízeň mladých slečen