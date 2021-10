Mám volnost, manželce to nevadí, Václav Knop ze Slunečné přiznal mladší milenku

Zdroj: Profimedia

Herec Václav Knop, který se objevil v seriálech Hospoda nebo Slunečná, se opravdu nezdá. I když je mu dávno přes sedmdesát a je ženatý, ve vztazích se ničím neomezuje. Nedávno se dokonce nechal slyšet, že má o třicet let mladší partnerku.

Diváci ho moc dobře znají ze Slunečné jako nevrlého profesora Vacka. Do role postaršího páprdy se ale Václav Knop stylizuje jenom před kamerou, protože v běžném životě platí za velkého sympaťáka. Navíc se mu i v jeho věku pořád líbí ženy.

Když mě nějaká chce, nebráním se

"Když mě nějaká chce, já se nebráním, mám mladší partnerku," pochlubil se herec Expresu na premiéře muzikálu Robinson Crusoe. Při otázce na věk přítelkyně ale Knop odpověděl trochu tajuplně. "Ono se to pořád mění, měním partnerky a věk," dodal v náznacích.

Herec je přitom pořád ženatý s kosmetičkou Leonou. "Mám volnost, můžu si jít s kým chci, kam chci. S manželkou jsme se takhle domluvili. Rozumně a inteligentně. Já jí dal taky volnost. Je to oboustranné. Žijeme spolu v jednom bytě, vše je mezi námi v pořádku," vysvětlil pro Super herec.

Přestože Knop nechce prozradit více, vztah s Leonou už během dvanáctiletého manželství zřejmě prošel určitou proměnou. "My jsme se objali a řekli jsme si, že to už stačí. Nechci zacházet do velkých detailů. V podstatě je to tak, jak to v životě bývá. Zatím se rozvádět nebudeme, tyto věci pro mě nejsou důležité," doplnil umělec, který daboval například prospěchářského majora Burnse v legendárním seriálu M*A*S*H.

První ženu mu odloudil režisér

"To je život. Až umřu, tak se už nevrátím, je potřeba si to užít," doplnil Knop. Oblíbený herec se poprvé oženil s herečkou Kateřinou Frýbovou. Ta mu ale už po pár měsících utekla s režisérem pořadu Cvičíš, cvičím, cvičíme.

Knopovou druhou ženou byla lékařka, která ho také opustila, a pak emigrovala do Austrálie. Vzala s sebou i společnou dceru, která žije v Perthu, a režisér s ní proto komunikuje přes Skype a WhatsApp.

Václav Knop má za sebou režii úspěšného muzikálu Noc na Karlštejně, který se v létě hraje nejen na známém hradě, ale také po celém Česku. Kromě toho umělec namlouvá audioknihy a jeho hlas mohou cestující slyšet na při příjezdech a odjezdech vlaků na různých nádražích.

Ve Slunečné si Václav Knop střihl roli lékaře Vacka.