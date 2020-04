Další pohřeb Kočkových! Koronavirus velkému srocování truchlících nezabránil!

Václav Kočka za poslední roky zažil hned několik bolestivých ztrát. V říjnu 2008, během křtu knihy Jiřího Paroubka, v pražském klubu Monarch, zastřelil podnikatel Bohumír Ďuričko mladšího syna šéfa klanu Václava Kočku mladšího!

Za deset let se těšila hlava kolotočářského klanu na vnouče, bohužel se ale nedočkal. Václav Kočka nejmladší s partnerkou Nikol o syna přišli přesně šest dní po porodu. Malý Venoušek zemřel v důsledku syndromu náhlého úmrtí kojence.

Září 2018, přesně deset let od zastřelení Václava Kočky mladšího, opět v rodině došlo k tragédii. Jan Kočka ml. jel zfetovaný a podnapilý (3,5 promile v krvi) na dálnici D11 v protisměru a to se mu stalo osudné. Při nehodě zemřel i řidič protijedoucí dodávky, do které Jan narazil. Nyní po dvou letech zažívá Václav Kočka nejstarší opět smutek, opustil ho jeho milovaný bratr Josef!