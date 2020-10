Václav Kopta a zákeřný covid: Zkažené narozeniny manželky i svátek!

"Mimořádné hlášení: Svůj včerejší příspěvek jsem napsal z těchto (a žádných jiných) důvodů: zaprvé, je mi fakt zle, zadruhé mi do toho mi na Facebook kamarád pošle fundované vysvětlení, proč se tak děje - může za to Bill Gates a jakýsi Sóros, kteří za pomoci pandemie ovládnou planetu a testováním na Covid onanočipují světovou populaci. No, kdybych neměl už desátý den 39 horečky, tak se tomu zasměju. Víc mě vytočil příspěvek jiného přítele (kterého si vážím) který tvrdí, že Covid je virtuální manipulace, která všem světovým politikům umožní nastolit nový řád. Takže mi jako nic není? Ty propocené noci, ranní zimnice - to je vlastně jenom takový Matrix? Tak proto jsem to napsal, víte? O tom, že je současná situace plná restrikcí, omezení a zákazů, politicky zneužitelná - tak o tom žádná! Ale to se zdaleka netýká pouze nás! Ale to bych zabředl do politiky a to nechci. A víte proč? Nemám ji rád. Ozvu se až toho šmejda porazím! Buďte zdrávi. Konec hlášení!" napsal rozzuřený Kopta!

Herci se nelíbí jisté konspirační teorie ohledně covidu a proto popsal, jak sám nemoc prožívá. Nezbývá než mu popřát rychlé uzdravení a pokud možno co nejméně kompilací! Držíme palce!